La société de gestion de fonds immobiliers SOFIDY annonce une nouvelle acquisition à Montpellier pour le compte de son OPPCI SOFIMMO, un OPCI professionnel « ouvert » destiné aux investisseurs institutionnels et aux Grands Comptes.

Situé dans une des rues les plus commerçantes du cœur historique de la ville, et entouré de grandes enseignes nationales et internationales, le magasin TENTATION, spécialisé dans la chaussure féminine, bénéficie d’un emplacement premium. Acheté 800 000€ FAI, cet actif loué pour une durée à bail de 9 ans présente une superficie de 65m2.

« Cet achat en plein cœur d’une des zones les plus attractives de Montpellier, la 6ème ville la plus dynamique de province, s’intègre pleinement dans la politique d’investissement de notre OPPCI qui investit essentiellement en murs de commerces et de magasins loués auprès d’enseignes nationales de premier plan. La sélection de ses actifs repose notamment sur la qualité de l’emplacement et un niveau de loyer égal ou inférieur au marché local offrant des perspectives de revalorisation. » A déclaré Olivier Loussouarn, Directeur des Investissements de SOFIDY.

L’agence ICG Commerce, basée à Rennes, a été le conseil exclusif pour la vente de cet immeuble.