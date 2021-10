Un fonds géré par SOFIDY vient d’acquérir auprès de La Française Real Estate Managers [1], agissant pour le compte de la SCPI Crédit Mutuel Pierre 1, un ensemble immobilier de 4 755 m² de bureaux à Strasbourg.

Livré en 2003 et loué à ITCE, cet immeuble de bureau (SXB2) est doté d’une architecture contemporaine comprenant deux corps de bâtiment reliés par un atrium. Il est situé à Schiltigheim (67) au cœur de l’Espace Européen de l’Entreprise, parc tertiaire majeur au nord de l’Eurométropole, à proximité des autoroutes et facilement accessible par les transports en commun.

Le vendeur et l’acquéreur étaient conseillés respectivement par Maître Stéphanie Berreby-Allal (14 pyramides Notaires) et Maître Charles Massuelle (Lacotte Massuelle et Associés Notaires). La transaction a été réalisée par le département Investissement Régions de BNP Paribas Real Estate, dans le cadre d’un mandat co-exclusif avec Lime Capital.