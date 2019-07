En pleine saison des déménagements, l’agence de location en ligne Flatlooker a établi un classement [1] mettant en lumière les performances des plateformes d’annonces immobilières selon la ville où est situé le bien en région parisienne. Résultat : Des divergences intéressantes qui permettront aux propriétaires d’orienter leur choix quant à la plateforme la plus appropriée pour louer leur bien en un temps record !

Prédominance de SeLoger.com un peu partout

Sur les 76 villes d’Ile-de-France étudiées par Flatlooker (dont Paris), le mastodonte SeLoger.com arrive en tête 64 fois avec des scores particulièrement importants au Pré Saint Gervais (80% de part de marché), Chatenay-Malabry (79%) et Sèvres (77%). La plateforme arrive parfois en tête ex-aequo avec Logic Immo. C’est le cas à Charenton-le-Pont (46%) et Montreuil (39%).

Sur tous les arrondissements de Paris, la plateforme domine ses concurrents, avec une part de marché toujours supérieure à 49%.

« Seloger confirme sa position de leader dans la région Ile-de-France, expliquée par son ancienneté sur le marché, son volume de biens référencés et la confiance qu’ont les professionnels de l’immobilier dans la plateforme. » commente Nicolas Goyet, co-fondateur de Flatlooker.

Avantage à Facebook dans le 93

Dans huit villes de Seine Saint Denis, Facebook Marketplace est la plateforme immobilière possédant la plus grosse part de marché pour les locations. Elle est égale à 85% pour le Blanc Mesnil, 77% pour Rosny-sous-Bois, 59% pour Bagnolet, 55% pour le Bourget, 52% pour Pantin, 47% pour Saint-Ouen, 45% pour Bondy et 42% pour les Lilas.

Le réseau social arrive également en tête à Clichy (58% de part de marché), Créteil (50%), Gentilly (60%) et Villejuif (47%).

« Le 93 se caractérise par la jeunesse de ses habitants. En effet, le département compte la plus importante population de 15-29 ans d’Ile-de-France : un peu plus d’un habitant sur cinq, résidant en Seine-Saint-Denis, a entre 15 et 29 ans, soit 21,5 % de la population. Or, nous savons que les populations jeunes ont plus tendance à utiliser les réseaux sociaux pour faire leurs recherches pour se loger. » indique Nicolas Goyet.

Le Bon Coin souvent deuxième

Le site de petites annonces est assez plébiscité par les locataires franciliens puisqu’il arrive en seconde position des plateformes les plus performantes 22 fois (sur les 76 villes analysées).

Dans les villes de Cergy et Clamart Le Bon Coin n’est pas très loin de la pole Position (33% de part de marché à Cergy et 31% à Clamart).

« Leboncoin a une ancienneté moindre sur le secteur immobilier mais présente cependant un volume de contact conséquent dans certaines géographies. C’est une solution très complémentaire à seloger. » précise Nicolas Goyet.

Logic Immo pas loin derrière SeLoger.com

La plateforme Logic Immo s’avère assez performante puisqu’elle arrive en tête des choix des locataires à Cergy et première ex-aequo avec SeLoger.com à deux reprises (voir ci-dessus).

En outre, elle arrive en second rang, pas très loin de SeLoger.com à Athis-Mons (44% de part de marché pour Logic Immo et 47% pour SeLoger), Aubervilliers (32% contre 34%), L’Haÿ-les-Roses (38% contre 41%). Elle arrive également en deuxième choix à Bondy, après la Market Place de Facebook (34% contre 45%).

« Depuis la fusion avec seloger.com, logic-immo et seloger font partie d’une seule et même offre auprès des professionnels. La stratégie du groupe seloger est de devenir un leader incontesté des annonces immobilières. » commente Nicolas Goyet.

Facebook gagnant sur les petites surfaces

Flatlooker a poussé son analyse au nombre de pièces dans un appartement. Il ressort de l’étude que moins un appartement a de pièces, plus Facebook gagne des parts de marché.