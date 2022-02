Livré en 2001, l’immeuble Kubik est situé sur le plateau du Kirchberg au Luxembourg et offre 9670 m² de bureaux flexibles répartis sur trois étages.

Connecté au tramway, il bénéficie d’une très bonne desserte en transports en commun qui devrait encore s’améliorer au cours des prochaines années avec l’extension de la ligne de tramway jusqu’à l’aéroport.

Plusieurs projets de rénovation urbaine devraient par ailleurs renforcer l’attractivité du quartier.

Laurent Dubos, Head of Real Estate France chez Schroders Capital, déclare : "Nous sommes très heureux de cette première opération au Luxembourg après avoir étudié de nombreuses opportunités ces dernières années. Nous sommes restés très disciplinés et sélectifs dans notre approche avant de mener à bien cette acquisition, qui offre un important potentiel de valorisation à moyen terme.

"L’immeuble Kubik bénéficiera à la fois de l’amélioration des infrastructures locales avec l’extension de la ligne de tramway existante, mais également de la régénération à venir du quartier du Kirchberg, dont la mixité croissante renforce encore l’attractivité.

"Les fondamentaux exceptionnels de l’immeuble nous permettront de mener à bien un ambitieux programme de décarbonation et d’améliorations environnementales lorsque le locataire principal libèrera les locaux. À l’avenir, ce bâtiment indépendant de faible hauteur, offrira un large éventail d’opportunités d’asset management, telles que la création d’espaces supplémentaires, notamment en toiture."

Dans cette transaction, Schroders Capital était conseillé par le cabinet Linklaters sur les aspects immobiliers et juridiques, Atoz et PwC sur les aspects fiscaux et SECO Luxembourg sur les aspects techniques et environnementaux.

La transaction a été réalisée par Inowai dans le cadre d’un mandat co-exclusif avec BNP Paribas Real Estate.