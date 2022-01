Schroders Capital et EXTENDAM, spécialiste du capital-investissement en hôtellerie, ont finalisé la cession de l’AC Hotel by Marriott de Nice.

Situé sur la célèbre Promenade des Anglais à Nice, cet hôtel 4* propose 143 chambres, 2 restaurants, une salle de fitness, ainsi que des espaces séminaires. Il était géré par Schroders Capital dans le cadre d’un contrat de franchise avec Marriott.

Depuis l’acquisition de l’hôtel en juin 2017, l’équipe de Schroders Capital a considérablement œuvré à sa valorisation, au travers notamment de la création d’un « rooftop » bar, devenu rapidement extrêmement populaire. L’équipe a par ailleurs obtenu des permis de construire permettant d’accroitre la capacité de l’hôtel en matière d’espaces de réunion et de chambres.

Le processus de vente, supervisé par Eastdil Secured, a suscité l’intérêt d’une multitude d’investisseurs institutionnels français et internationaux. L’acheteur confirmé est propriétaire et exploitant d’hôtels à l’échelle internationale.

“En étroite collaboration avec Marriott, Schroders Capital a pu œuvrer à la réorganisation opérationnelle et commerciale de cet actif unique pour en dégager tout le potentiel et en accroitre ainsi significativement la valeur. Forts du succès de la stratégie que nous avons mise en place, nous sommes heureux d’avoir pu apporter de la valeur ajoutée pour nos clients et de transmettre aujourd’hui cet actif à un acteur international de l’hôtellerie, propriétaire exploitant et partenaire de longue date du groupe Marriott.", souligne Benjamin Chiche, Investment Director, Real Estate Hotels, Schroders Capital.

"L’AC Hotel by Marriott Nice, co-détenu à hauteur de 50 % par des fonds gérés par EXTENDAM, affichait depuis plusieurs années de belles performances, encore démontrées durant l’été 2021. Cette cession, réalisée un peu moins de 5 ans après l’acquisition de l’hôtel en off market, valide la stratégie d’investissement value add d’EXTENDAM comme sa politique de co-investissement avec des opérateurs. Nice est une ville particulièrement attractive que nous connaissons bien pour y avoir acquis plusieurs établissements. Nous y possédons encore actuellement plusieurs hôtels dont 2 actifs également situés sur la Promenade des Anglais.", ajoute Jean-Marc Palhon, Président d’EXTENDAM.