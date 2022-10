Anciennement loué à Zara Home, ce magasin, qui ouvrira début décembre, sera le premier flagship de Lululemon en Europe continentale. Pour rappel, le magasin des Champs-Élysées est le cinquième de la marque dans la capitale française, les autres étant situés Place du Marché Saint Honoré, Rue Pavée, Rue Bonaparte et Bon Marché.

Christian Nehmé, Directeur Retail, Savills France, commente : « Nous sommes ravis que Lululemon puisse installer son nouveau flagship européen dans cet espace commercial de premier ordre et sur l’avenue des Champs-Élysées. L’avenue des Champs Elysées est en plein renouveau, avec plus de 14 projets majeurs en cours, dont les fleurons du luxe que sont LVMH et YSL. Elle devrait bientôt devenir la destination commerciale la plus prisée au monde, à temps pour les Jeux olympiques de 2024 ».

Après la pandémie, les touristes sont de retour à Paris et la ville lumière devrait accueillir plus de 40 millions de visiteurs cette année, confirmant ainsi la reprise du secteur. Les Champs Élysées sont la seule destination commerciale européenne à avoir dépassé le nombre de visiteurs d’avant la pandémie, malgré l’absence des touristes asiatiques.