Elit Blue a été créée en 2007 par 8G Capital Partners, société de capital-investissement axée sur les services de conseil en matière de gestion de patrimoine et de transactions. Elit Blue proposera des services dans le secteur de l’immobilier résidentiel.

Hugo Thistlethwayte, responsable du secteur résidentiel international chez Savills, commente : « Chypre est une économie en croissance rapide qui représente un marché clé pour les investisseurs, notamment ceux basés en Extrême-Orient et dans les pays du Conseil de Coopération des Pays du Golfe (CCG) - Arabie saoudite, Oman, le Koweït, Bahreïn, les Émirats arabes unis, Qatar - qui sont attirés par son Programme de citoyenneté par investissement. Après la crise financière mondiale, nous assistons au retour des acheteurs britanniques, qui partagent une longue histoire avec l’île. »

Tassos Kotzanastassis, président d’Elit Blue, ajoute : « Le secteur résidentiel à Chypre est en pleine mutation. L’île est en train de devenir un centre régional de services professionnels et nous avons constaté d’importants investissements en réponse au Programme de citoyenneté par investissement. Cette association, avec l’un des leaders mondiaux de l’immobilier, donnera à Elit Blue et à ses clients un accès à des conseils de première classe sur le réseau Savills, composé de plus de 600 bureaux dans 60 pays. »