DTZ Investors, opérant au nom d’un investisseur institutionnel, a vendu à Oreima son immeuble « Le Naute », situé au 5-7 rue du Commandant Pilot à Neuilly. Cet actif totalise 2 587 m2 de surface globale dont 308 m2 d’espaces extérieurs. Le Naute, détenu en pleine propriété, est élevé sur six niveaux de superstructure et quatre niveaux de sous-sol.

Il bénéficie d’une localisation stratégique à Neuilly-sur-Seine, à proximité immédiate de la Porte Maillot, de l’avenue Charles-de-Gaulle, et de nombreux commerces.

Depuis 2015, l’ensemble accueille le siège de l’enseigne Make Up For Ever, du groupe LVMH.

La transaction a été réalisée par Savills, dans le cadre d’un mandat co-exclusif avec Alex Bolton.

Alexandre Wodka, Head of Investment, Savills France déclare : « Les investisseurs sont indéniablement attirés par des actifs situés sur les meilleures communes dont Neuilly-sur-Seine est le parfait exemple. Cette ville est probablement une des plus attractives : des transports incontestables, l’arrivée d’Eole Porte Maillot, une régénération urbaine spectaculaire au pied d’un espace naturel remarquable, et des loyers très compétitifs comparés au QCA. »