Le conseil a analysé les loyers indicatifs prime des principaux emplacements de commerce de luxe situés dans les 25 villes majeures sur la scène du commerce mondial pour établir ce classement, l’avenue Montaigne à Paris fait état d’une augmentation de 15 000 à 18 000 € par m² par an (zone A).

Derrière Paris, Londres, Madrid et Stockholm se partagent la deuxième place, enregistrant une augmentation des valeurs locatives de 11,1 % par rapport à l’année précédente. Les loyers sur Bond Street à Londres (zone A) s’élèvent actuellement à 30 140 € par m² par an comparé à 2 400 € sur la rue José Ortega y Gasset à Madrid et 1 920 € sur la rue Birger Jarlsgatan à Stockholm.

Marie Hickey, Directrice des études commerce chez Savills, commente : " L’année dernière, les villes européennes ont occupé les six des neuf premières places de ce classement. Viennent ensuite les villes d’Asie-Pacifique, qui ont pris les trois autres places. Paris a été de loin la ville la plus performante, poussée par la demande accrue provenant des professionnels bénéficiant du dynamisme des marchés touristiques, en particulier de la Chine. "

Anthony Selwyn, Responsable commerce londonien et international chez Savills, ajoute : " La croissance significative des loyers dans le commerce de luxe, dans chacun de ces emplacements ultra prime, souligne à quel point les magasins physiques situés stratégiquement restent importants pour les marques mondiales. Ce secteur est notamment soutenu par les fortes dépenses de consommation consacrées au luxe, en dépit de divers obstacles économiques affectant le monde du commerce plus généralement. "

Le top 9 des villes enregistrant les plus fortes croissances de loyer dans le commerce de luxe