Gridky première plateforme de comparaison de biens neufs en fonction de cinq critères (rentabilité locative, sécurité locative, potentiel de plus-value, facilité de revente et attractivité du quartier), a mené une étude et analysé 8 millions de données publiques pour mettre en lumière les dix villes où l’investissement immobilier neuf est le plus intéressant. Cette étude s’est concentrée sur deux profils d’acheteurs : ceux à la recherche de la meilleure rentabilité mensuelle et ceux souhaitant maximiser leur potentiel de plus-value à la revente. Il ressort de cette grande analyse que les petites villes situées en périphérie des métropoles sont de très bons placements, à commencer par Saint-Martin-le-Vinoux en Isère (38).

D’après l’analyse de 15 000 programmes neufs situés en France (dont plusieurs dizaines sur l’Isère), si l’acquéreur cherche à obtenir un complément de revenu chaque mois, voici le classement des dix villes les plus rentables pour lui :

A seulement 2 km de Grenoble, Saint-Martin-le-Vinoux (38) arrive en tête de classement avec une rentabilité locative brute des investissements de 6,5% (en prenant en compte l’avantage fiscal Pinel). Cette ville bénéfice à plein du dynamisme économique et éducatif de Grenoble (5ème ville la plus innovante du monde), tout en présentant des prix plus attractifs. Elle se situe au cœur du Parc naturel régional de Chartreuse tout en étant à 3 arrêts de tramway de la métropole. La part des nouveaux ménages arrivant chaque année à Saint-Martin-le-Vinoux représente 35% contre 3,7% en moyenne nationale. La population a ainsi augmenté de 19% sur 5 ans sur cette zone ce qui assure à un propriétaire la location continue de son bien.

Si l’acquéreur cherche à maximiser sa plus-value au moment de la revente de son bien neuf, le classement diffère : Saint-Martin-le-Vinoux se place ici en cinquième position sur plus d’une dizaine de villes analysées en Isère. Phénomène rare, le prix d’un bien neuf dans cette ville est inférieur au prix maximum observé actuellement sur le marché de l’ancien. Ainsi on peut acquérir sur cette commune des biens neufs dès 2 555 € le m2 , alors que le prix au m2 dans l’ancien se situe actuellement entre 1 757 € et 3 554 € sur cette zone. De plus, si l’écart moyen entre le neuf et l’ancien est de 44% sur l’ensemble du marché français, il est seulement de 2,6% à Saint-Martin-le-Vinoux. Si les évolutions de prix observées historiquement se prolongent, la croissance des prix sur le marché de l’ancien, à un horizon de 15 ans, serait alors de 52% sur cette ville. Contrepartie de cette attractivité, les lots proposés par les promoteurs partent extrêmement rapidement et les futures investisseurs devront probablement se positionner sur des villes voisines lorsque ces programmes immobiliers seront tous vendus.