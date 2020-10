L’actif de 400 M² de bureaux est situé à Montivilliers, en Seine Maritime, dans la ZAC du Domaine de la Vallée, à l’est de l’agglomération du Havre. Installé depuis la construction en 2010, l’Association des Paralysés de France* a récemment prolongé son engagement pour une durée de 9 ans ferme.

Cette opération a été réalisée avec les conseils de l’étude notariale R&D Olivier Duparc et Atinvest - Hervé Hamy en tant que broker.

APF est une association reconnue d’utilité publique. L’association milite au niveau national et dans tous les départements pour permettre aux personnes en situation de handicap d’accéder à une égalité de droits et à et à l’exercice de leur citoyenneté.