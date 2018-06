SOFIDY, 1er acteur indépendant de l’industrie des SCPI, annonce l’acquisition de bureaux dans la ville de Bonn en Allemagne, pour le compte de sa SCPI Efimmo1. Cette acquisition s’inscrit dans la politique de diversification des investissements engagée par la société de gestion, qui depuis 2014 a acquis plusieurs actifs de bureaux et hôteliers en Allemagne.

Construit au milieu des années 90, cet actif de bureaux situé dans le centre de Bonn possède une surface de 14 307 m² et comprend 429 places de parking. Il compte dans ses murs trois locataires de renoms : Deutsche Post, BIMA (Etablissement fédéral en charge de l’immobilier administratif allemand) et BMW, engagés via des baux de longue durée.

Avec plus de 320 000 habitants, Bonn est une des villes les plus importantes de la Rhénanie du Nord Westphalie. Idéalement situé dans le centre de Bonn, l’actif de bureaux acquis par SOFIDY est situé à une station de métro de la gare centrale de Bonn. Bien desservi par les axes ferrés et routiers, il est également très facile d’accès depuis l’aéroport.

« Après le déménagement du parlement et du siège du gouvernement allemand vers Berlin à la fin des années 1990, Bonn a opéré une mue économique aujourd’hui réussie, commente Jean-François LE DREN, Directeur adjoint des investissements Europe de SOFIDY. La ville compte l’essentiel de ses emplois dans le secteur des services et de l’administration, ce qui est favorable au marché des bureaux. Le manque de nouvelles surfaces programmées, couplé à un faible taux de vacance, devrait continuer de soutenir les loyers de bureaux. »

Pour cette opération, le vendeur a été conseillé par CUSHMAN & WAKEFIELD. La société SOFIDY a été assistée juridiquement et fiscalement par CLIFFORD CHANCE.