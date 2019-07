SOFIDY, premier acteur indépendant des SCPI, annonce l’acquisition d’un immeuble de bureaux de 2 400 m² pour le compte des épargnants de la SCPI IMMORENTE. Parmi les tous premiers acteurs des SCPI françaises à avoir investi aux Pays-Bas depuis 2014, SOFIDY y totalise 163 actifs immobiliers néerlandais principalement investis en commerces et en bureaux au travers de ses différents véhicules d’investissement.

Cette nouvelle acquisition vient donc renforcer la présence de SOFIDY aux Pays-Bas et s’ajoute au patrimoine de la SCPI IMMORENTE, qui compte plus de 2 600 actifs immobiliers pour une capitalisation totale de 3,2 milliards d’euros.

Situé à moins de 15 minutes en vélo de la gare en centrale à l’est du centre-ville d’Amsterdam et desservi par une ligne de bus, l’actif de bureaux acquis par IMMORENTE se situe sur Cruquiuseiland, un quartier d’anciens Docks redynamisés en fort développement devenu une zone urbaine mixte, comportant des commerces et du résidentiel.

L’immeuble de bureaux est entièrement loué à deux locataires. Le plus important locataire, The Ambassadors, qui occupe les trois quarts du bâtiment, est une société spécialisée dans la création d’effets spéciaux pour la publicité, le cinéma et l’art à l’échelle internationale. Le reste de l’immeuble est loué par Smallsteps, une structure d’accueil pour enfants faisant partie d’un des plus importants réseaux de crèches aux Pays-Bas.

Le rendement net de l’acquisition est de 6%.

« L’intérêt récent des investisseurs européens pour les Pays-Bas a renchéri le prix des actifs immobiliers, c’est pourquoi nous avons décidé de limiter nos investissements dans ce marché où nous avons fait de très belles acquisitions depuis 2014 sur des actifs commerciaux. Néanmoins, nous restons à l’écoute des opportunités d’investissement sur le marché des bureaux où il existe encore des opportunités intéressantes compte tenu des fondamentaux du pays. » a déclaré Olivier Loussouarn, Directeur des investissements de SOFIDY.

Pour cette transaction, SOFIDY a été conseillé par ARC Real Estate et Weebers.