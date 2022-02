L’acquisition de l’immeuble de bureaux Fitzwilliam Hall a été réalisée pour le compte des épargnants des SCPI SOFIDY Europe Invest, IMMORENTE, EFIMMO 1 et de l’OPCI SOFIDY Pierre Europe.

L’immeuble Fitzwilliam Hall bénéficie d’un emplacement de premier plan à l’entrée du quartier d’affaires de Dublin, très prisé par des entreprises emblématiques comme LinkedIn EME, Amazon, Bank of Ireland, etc.

Situé à l’angle de Wilton Terrace et de Lesson Street, l’immeuble est central, proche du Parc Fitzwilliam Square et de Saint Stephens Green, et à côté du Grand Canal. Il profite par ailleurs d’une très grande proximité des transports publics (bus, tramway et lignes ferroviaires).

Cet investissement se compose de deux bâtiments d’exception de style géorgien, l’ensemble s’étend sur une surface de 2 857,5 m² à usage de bureaux. Le premier bâtiment « Fitzwilliam Hall » construit en 1985 se répartit entre un sous-sol et 4 étages supérieurs reliés à chaque étage au second bâtiment « 25 Fitzwilliam Place », ancienne bâtisse géorgienne. L’immeuble dispose également d’une cour privée et d’un parking. L’immeuble est par ailleurs par ailleurs classé B3 du Building Energy Rating (BER).

Fitzwilliam Hall est occupé dans son intégralité depuis 2007 par le centre d’affaires Glandore Business Centres Limited. Cette société irlandaise familiale créée en 2001, propose des espaces de bureaux flexibles et accueille de nombreuses entreprises européennes et internationales.

Jean-Marc PETER, Directeur Général de SOFIDY a déclaré : " La stratégie de SOFIDY est d’investir au cœur métropoles et capitales européennes. Cette seconde acquisition représente une opportunité d’accéder à un actif d’exception et de profiter du dynamisme économique de Dublin tout en respectant l’approche de diversification prudente et sélective que nous appliquons depuis maintenant plus de trente ans sur l’ensemble de nos fonds immobiliers. »

Le vendeur pour cette acquisition est Henderson Park.