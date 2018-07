Cette acquisition s’inscrit dans la politique de diversification des investissements de la plus importante SCPI française qui depuis 2014 développe un programme régulier d’achats ciblés en Allemagne.

Ce premier actif commercial acquis par la SCPI en Allemagne représente une surface de 10 000 m² entièrement louée à deux enseignes de renom : Roller, chaîne spécialisée dans les magasins de meubles discount en Allemagne, et le géant du fast-food McDonald’s. Le terrain qui ceinture le bâtiment compte 130 places de parking.

L’actif se situe au nord du centre historique de Fribourg, dans la principale zone commerciale de la ville qui regroupe également des bureaux et un centre industriel (Rhodia Acetow). Située dans une région frontalière avec la France et la Suisse, Fribourg est la quatrième ville du Bade-Wurtemberg et compte 230 000 habitants. Ville dynamique, étudiante et aussi touristique, elle est la « porte d’entrée » vers la Forêt Noire.

« Pour cette acquisition, nous avons été séduits par la solidité des locataires qui occupent les bâtiments depuis de nombreuses années, a déclaré Jean-François LE DREN, Directeur adjoint des investissements Europe de SOFIDY. En Allemagne, Roller est connu pour être l’inventeur des meubles discount. Il fait partie du groupe Tessner appartenant toujours à la famille de son fondateur qui a lancé la marque à la fin des années 60. Depuis, son succès ne s’est pas démenti puisque le groupe compte aujourd’hui 150 sites répartis dans toute l’Allemagne. L’enseigne est particulièrement appréciée de la clientèle française frontalière. »

Pour cette transaction, SOFIDY a été assistée juridiquement et fiscalement par CLIFFORD CHANCE.