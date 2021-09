Cette acquisition a été réalisée conjointement pour le compte des épargnants des SCPI IMMORENTE et EFIMMO 1, augmentant la valeur globale du portefeuille britannique de SOFIDY à 155M€ [1].

Elle confirme la stratégie d’acquisition paneuropéenne de la société de gestion qui compte poursuivre l’accélération de son développement en Europe en 2021, en s’appuyant sur le réseau d’implantation international de son actionnaire Tikehau Capital.

Grafton House, situé au 379/381 Euston Road, bénéficie d’un emplacement de premier plan dans le cœur de Londres, à la croisée des quartiers de Marylebone, Fitzrovia et de Regent’s Park et surplombant le campus de British Land à Regent’s Place. Métamorphosé ces dernières années, le lieu attire des entreprises emblématiques comme Facebook, Santander, Lendlease, Dentsu Aegis Network. Il est situé dans le périmètre du « Knowledge Quarter » devenu le pôle mondial de la recherche et des sciences de la vie avec un consortium de plus de 80 organisations universitaires, culturelles, de recherche, scientifiques et médiatiques.

Rénové en 2018, Grafton House s’étend sur une surface de 1620 m², à double usage de bureaux et d’enseignement, répartie sur quatre étages et un sous-sol. L’immeuble dispose notamment de 56 places de stationnement de vélo et bénéficie de la proximité immédiate de la gare régionale d’Euston et des stations de métro de Great Portland Street et Regent’s Park.

Le bâtiment est occupé dans son intégralité depuis 2018 par Cognita Schools Limited, groupe scolaire international, dans le cadre d’un bail ferme de 25 ans.

Cet actif vient s’ajouter au portefeuille d’actifs « Core » londonien détenu par IMMORENTE et EFIMMO 1, comprenant à présent trois immeubles à usage de bureaux / éducation, bénéficiant d’emplacements exceptionnels et loué sur le long terme à des contreparties de premier plan dans leurs secteurs respectifs.

À cette occasion, SOFIDY annonce la finalisation du refinancement de la globalité de son portefeuille londonien auprès de la banque Helaba.

Jean-Marc Peter, directeur général de SOFIDY a déclaré : « Cette nouvelle acquisition renforce notre présence à l’international et vient confirmer notre capacité de sourcing, d’exécution et de financement en dehors de nos frontières. En tant qu’investisseurs de long terme, nous sommes convaincus que Londres restera un centre d’affaires et un pôle éducatif international de 1er plan en Europe et dans le monde ; l’enseignement constituant un axe important de notre stratégie de diversification immobilière. »