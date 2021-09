SOFIDY confirme sa volonté d’offrir à ses partenaires distributeurs (conseillers en gestion de patrimoine et autres partenaires), un ensemble de solutions sur mesure pour mieux accompagner leurs clients dans la concrétisation de leurs objectifs patrimoniaux.

Une réponse opérationnelle au fort attrait pour l’achat de SCPI à crédit

Filiale à 100% de la société de gestion SOFIDY, SOFIDY FINANCEMENT est née du constat qu’il existe un décalage entre, d’un côté, un fort attrait pour l’achat de parts de SCPI à crédit dans le cadre d’une stratégie patrimoniale et, de l’autre, la difficulté pour les clients de nos partenaires CGP à trouver des solutions de financement adaptées.

Complètement dédiée au financement de l’acquisition de parts de SCPI, SOFIDY FINANCEMENT est l’intermédiaire entre des banques qui proposent des offres de financement et les clients des CGP partenaires qui recherchent un prêt pour concrétiser une stratégie patrimoniale optimisée.

L’expertise historique de SOFIDY en matière de gestion de SCPI et la solidité de son actionnaire principal, Tikehau Capital, ont permis à SOFIDY FINANCEMENT de nouer des partenariats avec de nombreuses banques nationales et régionales pour proposer des offres particulièrement adaptées à l’acquisition de parts de SCPI en pleine propriété ou en démembrement sur des durées pouvant aller jusqu’à 25 ans, avec ou sans apports, selon le profil de l’emprunteur (salariés, non-salariés, via SCI…).