Ces locaux situés en rez-de-chaussée, et loués à 100% dans le cadre d’un bail de 6 ans ferme, sont situés à l’angle des rues des Orteaux et des Vignoles, dans le 20e arrondissement de Paris. Ils bénéficient d’une localisation idéale par rapport aux transports en commun avec les lignes de métro 2 et 9 à quelques minutes à pieds.

En parallèle, Sofidy a acquis un espace de 240 m² de bureaux dans un immeuble à usage mixte, situés 10, rue Châteaudun dans le 9ème arrondissement parisien. Loués à 100%, ces bureaux ont été acquis pour le compte de la SCPI SOFIPRIME.

Cela démontre la capacité de SOFIDY à réaliser des acquisitions qualitatives aux cœurs des capitales françaises et européennes pour le compte de ses investisseurs.

Ces transactions ont été réalisées par BNP Paribas Real Estate, conseil des vendeurs et de l’acquéreur.