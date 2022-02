Cet actif de bureaux parisien de grande qualité est situé à l’angle de l’avenue d’Ingres et du Boulevard Suchet. II bénéficie ainsi d’une double adresse (7 Avenue Ingres et 37 Boulevard Suchet) en face du jardin de Ranelagh avec deux accès dont une entrée privative sur rue.

Entièrement rénové en 2015, l’immeuble offre des prestations de haut standing avec des bureaux lumineux et entièrement climatisés, un ascenseur privatif desservant tous les étages, une salle de sport et 15 places de parking sécurisées. L’immeuble se développe sur une surface 1 530 m² en RDC, R+1, R+2 et un niveau de sous-sol.

Idéalement situé dans le 16ème arrondissement de Paris, dans le prolongement du Trocadéro et au bord du Bois de Boulogne, l’immeuble dépend du quartier Ranelagh-Passy-La Muette, lequel se caractérise par un cadre verdoyant et par sa mixité avec de nombreux bureaux, ambassades, commerces de proximité et logements prestigieux.

Par ailleurs, il bénéficie d’une excellente desserte aux transports en commun (stations de métros Ranelagh, La Muette, RER C et ligne de bus PC) et d’un accès direct, via la porte de Passy au boulevard périphérique et à l’Ouest parisien.

Olivier Loussouarn, Directeur des Investissements de SOFIDY a déclaré « Les nouveaux modes de travail amènent les entreprises à privilégier encore plus que par le passé les localisations centrales et faciles d’accès pour leurs collaborateurs. Le marché tertiaire parisien intra-muros, historiquement déjà peu offreur, répond favorablement à cette problématique et devrait donc bénéficier encore durablement de vents porteurs en termes de valorisation ».

La transaction a été réalisée par l’intermédiaire d’Arthur Loyd (conseil vendeur), Maxime Nade de Fitizers (conseil technique) et Mourade Guechi de Monassier (conseil notarial).