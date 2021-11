La Société de Gestion SOFIDY annonce l’acquisition pour le compte des épargnants de la SCPI SOFIPIERRE :

1. d’un entrepôt de 14 781 m² situé au Havre auprès de Diderot Real Estate.

Les locaux sont loués pour une période ferme de 9 ans à la société Legal qui y stocke, torréfie et conditionne les cafés de sa marque. Le terrain d’assiette de 3,3 hectares est entouré du quartier du Grand Hameau, un éco-quartier de nouvelle génération qui répond à des critères de performances environnementales et de mixité, propices à la coexistence de fonctions résidentielles, commerciales et économiques.

Dans cette transaction, l’acquéreur était conseillé par la société ARP, par l’étude notariale Notaires du Louvre et par la société Elan. Le vendeur était conseillé par l’étude Flusin Notaires et Associés.

2. d’un entrepôt de 5 759 m² situé sur la zone logistique Eurocentre à Villeneuve-lès-Bouloc auprès de Roche Dubar Groupe.

Les locaux sont loués à la société Danone Produits Frais dans le cadre d’un bail commercial renouvelé pour une période ferme de 9 ans. Eurocentre est une plate-forme multimodale nouvelle génération, qui s’étend sur 300 hectares de foncier au Nord de Toulouse. Il s’agit d’un hub logistique établi, qui accueille tous les acteurs traditionnels de la logistique.

L’acquéreur était conseillé par l’étude notariale Notaires du Louvre et par la société Etyo. Le vendeur était conseillé par Maître SCRIVE, de l’étude notariale TSD. Dans cette transaction, les parties étaient conseillées par le département industriel et logistique de la société JLL.

« Ces deux nouvelles acquisitions en logistique viennent démontrer la capacité de SOFIDY à réaliser des opérations immobilières sécurisées dans un marché qui présente des fondamentaux et des perspectives solides, permettant la mise en œuvre de la stratégie de diversification de la SCPI SOFIPIERRE qui vise un portefeuille d’actifs équilibré entre Commerces / Bureaux / Logistique » explique Olivier Loussouarn, Directeur des investissements chez SOFIDY.