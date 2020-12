La société de gestion SOFIDY, premier gestionnaire indépendant sur le marché des SCPI, vient de réaliser l’acquisition à Londres d’un immeuble de bureaux occupé par le leader mondial de l’édition de livres spécialisés Penguin Random House (Groupe Bertelsmann). Cette acquisition, une première pour SOFIDY sur le marché britannique, a été réalisée pour le compte des SCPI IMMORENTE et EFIMMO. Elle confirme la stratégie d’acquisition paneuropéenne de la société de gestion qui compte poursuivre l’accélération de son développement en Europe.

Situé au 20, Vauxhall Bridge Road (Londres SW1V) en face la station de métro Pimlico, le bâtiment offre également une très bonne connexion avec le quartier de la gare Victoria. Selon les termes de cette opération de sale and lease-back, les 5,900 m² de bureaux occupés par le célèbre éditeur de livres depuis plus de 30 ans (la maison Penguin vient par exemple d’éditer le dernier livre de Barack Obama) font désormais l’objet d’un bail d’une durée ferme de 11 ans.

Cet immeuble emblématique est l’un des deux sites historiques occupés par Penguin Random House à Londres, le second se trouvant à proximité dans le quartier d’Embassy Gardens sur la rive sud de la Tamise. Construit dans les années 1930, le bâtiment compte 8 étages et a récemment fait l’objet d’une rénovation de 4 millions de livres sterling portant sur les surfaces de bureaux et parties communes.

Benoit Fort, Senior Investment Manager chez Sofidy a déclaré : "Cette seconde acquisition majeure après Amsterdam en septembre démontre à nouveau nos capacités de sourcing, de négociation et d’exécution paneuropéennes, nous ayant permis de conclure l’acquisition de cet actif sécurisé de premier plan dans un environnement économique incertain dans lequel le Brexit et la Covid-19 ont créé de nouvelles opportunités. Nous considérons que Londres est et restera une porte d’entrée mondiale sur le continent européen et une cible stratégique pour nos activités d’investissement".

Simon Glenn, responsable des marchés de Londres, BNP Paribas Real Estate a déclaré : "Compte tenu de certaines incertitudes actuelles sur le marché, cette transaction constitue un vote de confiance vis-à-vis de la capitale britannique. La pandémie a certainement accéléré les tendances préexistantes du télétravail, mais les organisations constatent de plus en plus la valeur du bureau physique pour maintenir la culture d’entreprise et fédérer les collaborateurs. Cette confiance des occupants dans l’immobilier a renforcé l’appétit des investisseurs, en particulier pour les immeubles de bureaux bien loués".

SOFIDY a été conseillé par DLS Advisors, CBRE et Gibson Dunn & Crutcher UK LLP - Penguin Random House, par BNP Paribas Real Estate et Fladgate.