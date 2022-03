Cet actif est situé à Vaise, quartier en pleine mutation et développement depuis les années 90, devenu le Pôle Numérique de Lyon, accueillant de nombreuses entreprises leader de l’ingénierie informatique, acteurs de l’enseignement supérieur et entreprises de service. Le quartier profite d’une très bonne desserte par les transports publics (Gare TER, Metro, Bus) et routiers (autoroute A6 / périphérique TEO A7).

D’une surface de 3 111 m² répartis sur 2 niveaux, le bâtiment GREEN FACTORY a bénéficié d’une importante et ambitieuse éco-rénovation en 2021 qui a associé enjeux sociaux, économiques et environnementaux pour aboutir à un bâtiment performant, bien intégré dans son quartier, lumineux et agréable à vivre pour ses usagers.

Cet immeuble éco-responsable bénéficie du label BBC Rénovation. Il a par ailleurs été lauréat aux Green Solutions Awards 2021 à Glasgow au cours de la COP 26 du Grand Prix Rénovation durable. Ce prix a été remis le 10 novembre 2021 à Marc PIGEROULET, Président d’Arioste Immobilier, accompagné de Marc CAMPESI, Maitre d’Œuvre et Cécile REMOND, Architecte du Patrimoine. Les Green Solutions Awards ont pour but de faire émerger des territoires des solutions durables réelles, contribuant à la lutte contre le changement climatique.

Le bâtiment qui laisse aujourd’hui apparaître la charpente métallique, témoin de l’histoire industrielle du site, répond aux exigences 2050 performance énergétique certifiée niveau BBC rénovation. Cela se traduit par une optimisation des dépenses énergétiques pour le chauffage, le rafraîchissement, la ventilation et l’éclairage avec un gain supérieur de 60 % par rapport à la situation initiale. Les émissions de CO2 ont été divisées par 20 et les pertes d’énergie sont 70 % en dessous les valeurs de référence des bâtiments rénovés.

Jérôme GRUMLER, Directeur Général Délégué de SOFIDY a déclaré : « Cette nouvelle acquisition illustre le déploiement de notre plan stratégique ESG « So Durable » qui vise en partie à investir dans des bâtiments à faible empreinte carbone. L’immobilier est un secteur à forte empreinte environnementale du fait des consommations énergétiques liées à la construction et à l’exploitation des immeubles. Avec ce type d’investissement, nous agissons pour répondre durablement aux préoccupations de la ville de demain. ».

Cette transaction entre Arioste Immobilier, présidée par Marc PIGEROULET (vendeur) et Efimmo 1 (acheteur) a été réalisée par l’intermédiaire d’Omnium (conseil vendeur et acquéreur, représentée par Sophie MEZIN Directrice générale - Associée) et des études Archers Notaires et Alcaix & Associés (conseil notarial).