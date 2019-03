L’immeuble de Nantes « Salorges 3 » est implanté à l’ouest du centre-ville de Nantes, et en face de l’Ile de Nantes. Ce secteur fait partie d’un grand projet urbain dévoilé en mars 2018 par la Mairie de Nantes. Ce développement prévoit le réaménagement des bords de Loire de la Petite Hollande jusqu’au futur pôle ludique de l’Arbre aux Hérons en passant par les Salorges. Salorges 3 constitue la dernière tranche du Centre des Salorges et s’inscrit dans la continuité volumétrique et architecturale de l’ensemble livré en avril 2006. L’immeuble Salorges 3 développe une surface de 3 782 m² de bureaux et est intégralement loué à BNP Paribas Personnel Finance.

L’ensemble immobilier bordelais est situé en façade du lac de Bordeaux et bénéficie d’une accessibilité aisée et d’un environnement urbain mixte (résidentiel, tertiaire et commercial) et dynamique dont plus de 420 000m² de bureaux répartis entre 1000 utilisateurs. Développant une surface totale de 4 350 m² les 2 immeubles (R+4, et 129 emplacements de parking) ont été livrés en 2005 et 2007 et sont presque intégralement loués à 6 locataires de qualité (MMA, Altedia Consultants, la MACSF, Scalian, Eurodommage et la SMABTP).

« La SCPI EFIMMO 1 détient plus de 900 actifs locatifs tous de taille maîtrisée majoritairement de bureaux, qui se répartissent sur les territoires français, allemand et néerlandais parmi les plus denses et porteurs. Ces deux immeubles récents et bien occupés viennent renforcer l’exposition de la SCPI EFIMMO 1 au marché tertiaire bordelais très sous offreur » a déclaré Olivier LOUSSOUARN, Directeur des investissements de SOFIDY. Les transactions ont été réalisées par BNP Paribas Real Estate.

L’acquéreur était conseillé pour les deux opérations par maitre Olivier Duparc de l’Etude R&D.