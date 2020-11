La société de gestion SOFIDY, premier gestionnaire indépendant sur le marché des SCPI, annonce une acquisition d’envergure réalisée au cœur de Lyon, pour le compte des épargnants de l’OPCI Grand Public SOFIDY PIERRE EUROPE, auprès de l’opérateur ADAMIA.

Proche des grands axes de transport, le TRIPTYK 1 est situé rue Saint Romain, dans le quartier de Monplaisir, dans le 8ème arrondissement de Lyon. Il s’agit d‘un quartier vivant très prisé des cadres et jeunes actifs, connecté à l’hyper-centre, avec de nombreux immeubles de logements et de bureaux. Son artère principale commerçante, l’avenue des Frères Lumière, connecte le secteur Part-Dieu au secteur de Gerland.

L’immeuble de bureaux fait partie d’un ensemble de 2 bâtiments mitoyens. Les lots de copropriété, objets de la vente, totalisent 3 830 m². L’immeuble est occupé par deux locataires de qualité, Merck (plus ancienne entreprise chimique et pharmaceutique au monde) et l’école de commerce Burgundy Business School (anciennement ESC Dijon). Les baux en place offrent une durée ferme de 6 et 9 ans.

Cette nouvelle acquisition de 8,9 M€ acte en main vient démontrer la capacité de SOFIDY à réaliser des opérations immobilières de qualité malgré le contexte sanitaire actuel.

« Cet actif de bureaux bénéficie d’une très bonne situation en centre-ville, à 10 minutes du quartier d’affaires de la Part-Dieu, et d’un accès direct à l’hyper-centre. Cette acquisition permet d’offrir un rapport situation/loyer intéressant ainsi qu’un niveau de rendement net de 5,7% sur loyer immédiat, à l’acquisition ; ce qui est particulièrement compétitif sur le marché lyonnais », analyse Olivier Loussouarn, directeur des investissements chez SOFIDY.

