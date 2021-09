Quelle est la stratégie d’investissement de SOFIDY Europe Invest ?

Tout comme l’ensemble de notre gamme, la stratégie de SOFIDY Invest Europe repose sur une forte diversification sectorielle sur plusieurs segments de l’immobilier tertiaire : bureaux, murs de commerces, logistique, hôtellerie... Pour capitaliser sur les vertus de la diversification et mutualiser encore davantage les risques, cette nouvelle SCPI va investir dans plusieurs pays européens, avec trois zones cibles : les pays d’Europe du Nord (Allemagne, Pays Bas, pays nordiques), les pays d’Europe du Sud (Espagne et Italie), le Royaume-Uni et l’Irlande ; et ce toujours en ciblant des actifs dans les meilleurs emplacements de grandes métropoles dynamiques et attractives. Par ailleurs, la sélection et la gestion des actifs en portefeuille reposent sur la stratégie ESG de SOFIDY (décrite dans le Focus Expertise de cette newsletter), avec comme objectif une labellisation ISR de cette SCPI.

Pourquoi rechercher une diversification géographique en Europe ?

Les pays européens connaissent des rythmes de croissance économique différents, et même parfois décorrélés. Les différences dans le rythme de la reprise économique post-crise de la COVID-19 en sont une parfaite illustration. Les cycles des marchés immobiliers peuvent donc être différents d’un pays à l’autre et ainsi complémentaires dans un objectif d’optimisation du couple rendement risque d’un portefeuille d’actifs immobiliers.

Quelle est l’expertise de SOFIDY pour investir en Europe ?

SOFIDY investit depuis près d’une décennie en Europe, notamment en Allemagne, Pays-Bas, Belgique et plus récemment au Royaume-Uni, au sein de ses SCPI historiques et plus récemment au sein de son OPCI grand public SOFIDY Pierre Europe, avec un patrimoine européen aujourd’hui évalué à près d’un milliard d’euros. Nous avons donc développé une expertise éprouvée et reconnue pour sourcer des investissements, acquérir des biens et gérer un patrimoine dans plusieurs pays européens. Pour élargir notre stratégie d’investissement en Europe, nous allons nous appuyer sur nos équipes locales ainsi que sur les bureaux européens de notre actionnaire, Tikehau Capital.

À quel profil de clientèle SOFIDY Europe Invest s’adresse-t-elle ?

Cette SCPI de rendement s’adresse à des épargnants à la recherche de revenus complémentaires dans le cadre de la préparation de leur retraite ou pour se constituer, le plus tôt possible et simplement, un patrimoine permettant de financer des projets de vie. En tant que SCPI européenne, elle permet également de mieux appréhender sa fiscalité, y compris pour les personnes morales.

« La stratégie de SOFIDY Europe Invest s’appuie sur l’expertise reconnue de SOFIDY pour analyser minutieusement les spécificités des marchés immobiliers locaux et pour « sourcer » les dossiers intéressants y compris de petite taille. Notre culture historique de « chasseur-cueilleur » nous permettra de pratiquer des achats de conviction sur une géographie élargie à l’ensemble de l’Europe. » déclare Nicolas VAN DEN HENDE, Directeur de l’Epargne chez SOFIDY.

Comment les revenus fonciers d’actifs localisés en Europe sont-ils fiscalisés ?

Le patrimoine européen d’une SCPI française est soumis à la fiscalité non pas du lieu de résidence de l’épargnant mais à celle, souvent plus faible qu’en France, du pays dans lequel se situent les immeubles. Pour éviter une double imposition, des conventions fiscales ont été conclues entre les États. Les investisseurs français profitent ainsi de mécanismes pour éviter l’imposition en France des revenus fonciers de source étrangère (selon les pays, soit en crédit d’impôt, soit à taux effectif).

Comment peut-on y souscrire ?

SOFIDY Europe Invest n’a pas vocation à être proposée dans les unités de compte des contrats d’assurance-vie. Elle peut être souscrite en direct, à partir de 10 parts pour tout nouvel associé. SOFIDY Europe Invest sera éligible à la souscription en versements programmés mais aussi en démembrement. Un financement à crédit pourra également être sollicité, notamment auprès de notre nouvelle entité SOFIDY Financement.

Caractéristiques du fonds :