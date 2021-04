Aux termes de ce partenariat, les deux sociétés proposeront une solution de financement « clé-en-main » sur l’ensemble du territoire en combinant, financement bancaire par le biais de SOCFIM et financement des fonds propres via la plateforme Fundimmo.

Une offre de co-financement clé-en-main

En associant leurs expertises complémentaires, SOCFIM et FUNDIMMO unissent financement bancaire et crowdfunding immobilier pour proposer un financement alternatif et simplifier les démarches des professionnels de l’immobilier. Ces derniers pourront directement solliciter un financement global via un seul dossier et une porte d’entrée unique. SOCFIM et Fundimmo procéderont à un contrôle et une analyse commune de chaque dossier, gage d’un traitement rapide pour les opérateurs et d’un confort supplémentaire pour les investisseurs.

« Nous sommes heureux de ce partenariat qui apporte à nos clients une offre de co-financement unique et inédite en leur faisant bénéficier du professionnalisme reconnu d’une banque de premier plan et l’expérience digitale et novatrice de notre plateforme. Ce partenariat commercial est un nouveau signe de la démocratisation du crowdfunding immobilier et une belle reconnaissance du travail effectué par les équipes de Fundimmo », souligne Jérémie Benmoussa, Président du Directoire de Fundimmo.

Pour Olivier Colonna d’Istria, Président du Directoire de SOCFIM, « en tant que premier financeur des professionnels de l’immobilier, nous avons à cœur de mettre en place des solutions de financement innovantes pour accompagner nos clients et élargir leurs possibilités tout en simplifiant leurs démarches. Le crowdfunding immobilier fait désormais partie intégrante du modèle de financement des professionnels et nous sommes ravis de nous associer avec Fundimmo, un des acteurs structurants du marché, qui offre une expérience entièrement digitalisée ».

Avec plus de 505 millions d’euros collectés en 2020 (+35 % sur un an) pour financer 589 opérations (+8%), le crowdfunding immobilier poursuit son développement en France et s’est imposé comme une solution de financement à part entière pour la profession. Avec le rallongement des durées de chantiers en raison de la crise sanitaire et donc un blocage plus long des fonds propres engagés dans les opérations, le recours au crowdfunding est devenu l’un des principaux leviers d’ajustement et d’arbitrage des fonds propres.