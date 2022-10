Les 7 247 m² développés sont occupés par des locataires de premier rang : Larivière, Seigneurie Gauthier, Point P et Frans Bonhomme. Cette opération représente un volume de 6,5 M€ et offre une rentabilité acte en mains autour des 6,75%.

Anne-Catherine HELLMANN, gérante de SERRIS REIM : « Une acquisition de plus pour Serris REIM alliant dilution du risque, contreparties locatives solides et taux compétitif »

Bien que de plus en plus présent en Ile-de-France et à l’étranger, Serris REIM renoue par cette acquisition avec son ADN historique d’investisseur majeur en Régions.

Serris REIM était accompagnée par l’étude AFFIDAVIT NOTAIRES représentée par Me Alexandre Leroy-Pélissier et Me Claire Bojko. Le dossier a été apporté par les équipes de Phillipe Chabasse pour Tourny Meyer Rennes.