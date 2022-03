Iroko ZEN a signé un Sale and Lease Back d’une durée ferme de 20 ans avec la société Hôpital Européen De Paris GVM Care & Research. Le bâtiment a une superficie de 7 092 m2, a été construit en 1993 et est occupé par la Polyclinique d’Aubervilliers. Avec un volume d’investissement de 20M€ HD, il s’agit à ce jour de la plus grosse acquisition d’Iroko ZEN.

La Polyclinique d’Aubervilliers est un centre de santé polyvalent agréé et conventionné par la Sécurité Sociale et par plus de 220 sociétés mutualistes. Elle comprend un pôle médical, un pôle imagerie, un pôle diabète, un pôle dentaire et un pôle laboratoire d’analyses médicales. Elle est dotée d’une équipe de plus de 150 praticiens médicaux et paramédicaux.

L’actif appartient à un ensemble de plusieurs bâtiments faisant l’objet d’un large projet de redéveloppement. Les bâtiments mitoyens seront démolis à terme au profit de bâtiments neufs qui accueilleront l’Hôpital Européen de Paris – La Roseraie, dont l’ouverture est prévue en septembre 2022, et 121 logements neufs.

L’actif bénéficie d’une très bonne localisation en entrée de ville d’Aubervilliers, proche du boulevard périphérique parisien et à proximité du métro 7 « Aubervilliers – Pantin Quatre Chemins », au sein d’un environnement dynamique en plein renouveau.

La société Hôpital Européen De Paris GVM Care & Research appartient au groupe privé GVM Care & Research, l’un des principaux groupes italiens actifs dans le secteur de la santé, la recherche scientifique médicale et la formation, le bien-être et les soins spa, l’hôtellerie, l’industrie biomédicale, les produits alimentaires et les services aux entreprises. « Gruppo Villa Maria » détient 28 hôpitaux, 4 cliniques ambulatoires, 4 résidences médicalisées en Italie et 14 centres cliniques à l’étranger, dont la France et la Pologne.

L’investissement pour Iroko ZEN présente un taux de rendement immédiat de 5,80%. Ce rendement est non garanti. En effet, il s’agit du taux à l’achat : c’est un taux théorique qui dépend du bon paiement des loyers par le locataire.

Une stratégie de diversification renforcée par cette première acquisition dans le monde de la santé

Marion Bertrand, Responsable des Investissements de la SCPI Iroko ZEN, indique : « Avec cette nouvelle acquisition, nous sommes ravis d’accueillir notre premier actif de santé dans le patrimoine de la SCPI Iroko ZEN. La signature d’un Sale and Lease Back de 20 ans ferme nous permet de mettre en place un partenariat long terme avec Hôpital Européen De Paris GVM Care & Research. L’opération permet au vendeur de financer une partie du développement du nouvel hôpital mitoyen ».

Charles Duclert, co-fondateur d’Iroko complète : « Cet actif répond parfaitement à la stratégie d’investissement Iroko ZEN et à notre politique ISR du fonds (Investissement Socialement Responsable) dont une des composantes est d’acquérir des actifs occupés par des locataires ayant une activité contributrice à la société. Hôpital Européen De Paris GVM Care & Research est un acteur primordial de la santé et des soins à Aubervilliers ».

Patrimoine d’Iroko ZEN et de ses épargnants (post acquisition) :