Sotheby’s International Realty France - Monaco, le leader français de l’immobilier de prestige avec plus de 45 agences immobilières dans l’hexagone, dresse un état des lieux optimiste des marchés de prestige français à l’aube de la rentrée 2018.

Alexander Kraft, Président - Directeur Général de Sotheby’s International Realty France - Monaco, précise : « Nous vivons actuellement une rentrée extrêmement active : malgré la période estivale, nous avons connu un été très actif en 2018 avec une demande ininterrompue sur quasiment tous nos marchés français. »

Pendant le deuxième trimestre 2018, le réseau Sotheby’s International Realty France - Monaco a réalisé 124 ventes haut de gamme, pour un volume de ventes de plus de € 230 millions. Alexander Kraft explique : « Ce résultat représente une hausse d’environ 72 % par rapport à la même période en 2017, et montre très clairement que le marché immobilier de prestige est en parfaite santé en France. »

Alexander Kraft ajoute : « A Paris en particulier, nous connaissons actuellement le meilleur marché depuis 20 ans ; des vrais biens d’exception, sans défauts et proposés à des prix réalistes, se vendent en ce moment souvent en moins de 24 heures. La reprise du marché parisien, qui a commencé en 2017 dans le segment des appartements familiaux de 1 à 3 millions d’euros, touche aujourd’hui aussi les biens les plus élevés, allant de 5 millions d’Euros à plus de 45 millions d’euros. Pendant les derniers mois, nous vendons quasiment chaque semaine un bien d’exception entre 5 et 20 millions d’euros à Paris ».

Cette reprise dans le segment ultra - haut de gamme est ainsi aussi reflétée dans les prix moyens : Entre le 1er avril et le 30 juin 2018, le prix moyen d’une transaction Sotheby’s International Realty ® a été

de € 2,64 millions sur le marché parisien

et de € 1,86 million sur tout le territoire français.

Au cours du trimestre actuel (3ème trimestre 2018), le prix moyen est

de € 5,32 millions à Paris, avec plusieurs grandes transactions entre 10 millions et 50 millions d’euros soit déjà conclues, soit encore en cours de transaction. Qu’en juillet 2017, le réseau Sotheby’s International Realty a vendu des biens pour plus de 153 millions d’euros, avec un prix moyen de 2,8 millions d’euros sur le territoire national.

Exemples de biens de prestige vendus à Paris :

Hôtel particulier Paris Rive Gauche, vendu pour plus de 40 millions d’euros

Hôtel particulier Paris Rive Gauche, vendu pour plus de 20 millions d’euros

Hôtel particulier Paris Rive Gauche, vendu pour plus de 12 millions d’euros

Hôtel particulier proche Parc Monceau, vendu pour plus de 11 millions d’euros

Appartement historique d’exception dans le Marais, vendu pour plus de 8 millions d’euros

Hôtel particulier Parc Monceau, vendu pour plus de 5,7 millions d’euros

Alexander Kraft résume : « En ce moment, le marché parisien ressemble à celui de Londres d’autrefois : le marché a atteint à un tel dynamisme et de tels sommets que les marchés secondaires sont en train de monter en gamme : par exemple, nous pouvons observer une hausse d’activité et des prix dans les très dynamiques 11ème et 12ème arrondissements qui accueillent les clients du 4ème arrondissement, dans les 14ème et 15ème arrondissements qui accueillent des clients du 5ème, 6ème et 7ème arrondissements, ainsi qu’à Vincennes qui devient en quelques sortes le miroir de Neuilly-sur-Seine. »

« A Paris, nous avons observé une augmentation de prix de l’immobilier de prestige par rapport à l’année dernière d’environ 10%, parfois plus pour les arrondissements les plus recherchés. Dans d’autres grandes villes (Bordeaux, Nantes, etc.), cette hausse est beaucoup plus modeste (2% à 5%). Enfin, dans beaucoup des marchés en région, les prix (et les inventaires) sont restés stables. Cependant, il faut mettre ces augmentations de prix en relation avec les baisses des années 2012-2017 : nous n’avons pas encore réatteint les records de l’année 2011 ! »

« En plus de cette activité impressionnante dans la capitale, nous observons également depuis le 2ème trimestre 2018 une accélération des transactions sur les autres marchés de prestige français. Nous avons vu une nouvelle dynamique apparaître particulièrement dans les marchés du Sud-Ouest de la France : à La Rochelle, à Nantes, à Bordeaux et à Biarritz, nous avons pu conclure des ventes importantes ces derniers mois ».

Exemples de biens de prestige vendus en région :

Château de la Vallée de la Loire, vendu pour plus de 5,1 millions d’euros

Un appartement de très grand standing à Bordeaux pour 2,4 millions d’euros

Une propriété en bord de mer en Bretagne pour 2,2 millions d’euros

Une villa d’exception proche d’Evian pour 2,2 millions d’euros

« Nous constatons encore une présence encourageante d’acheteurs étrangers depuis ce printemps, particulièrement des acheteurs américains, moyen-orientaux et chinois. « L’’effet Macron » fait encore son travail et aide nos clients étrangers à retrouver et garder confiance dans le marché de l’immobilier de prestige français. »

Exemples des biens de prestige actuellement en vente :

Domaine de plus de 2,5 ha à Saint-Tropez, y compris 5 000 m² de vignes, pour 39 millions d’euros

Château La Barben près d’Aix-en-Provence, propriété de 307 ha et classée Monument Historique, pour 15 millions d’euros

Un sublime appartement de plus de 330 m2 à Paris dans le 16ème arrondissement, pour 9,3 millions d’euros

Un hôtel particulier de 465 m2 avec terrasse et jardin à Paris dans le 16ème arrondissement, pour 8 millions d’euros

« Grâce à tous ces signes encourageants, je suis optimiste pour la rentrée et prévois que l’année 2018 se termine en étant une des meilleures des 10 dernières années. », conclut Alexander Kraft.

Du fait de son important maillage international avec presque 1 000 agences dans 70 pays et de son excellente réputation, le réseau Sotheby’s International Realty ® propose à la vente 5 des 6 biens les plus chers au monde, entre 149M$ et 250M$. Parmi eux, on compte :