Une première acquisition aux Pays-Bas pour Remake Live

Il s’agit d’un immeuble de bureaux situé à Diemen, commune limitrophe d’Amsterdam. La propriété est localisée dans un parc tertiaire établi qui bénéficie de la mutation d’un quartier résidentiel, de loisirs, de bureaux et de commerces. L’immeuble bénéficie d’un très bon accès en transports en commun grâce à plusieurs lignes de métro/transport express dans un rayon de 800 mètres, permettant notamment de rejoindre directement de grandes métropoles (Rotterdam, Utrecht…), la gare centrale d’Amsterdam en 8 stations et l’aéroport de Schiphol en 4 arrêts. L’immeuble est également accessible par la route grâce à la proximité des autoroutes A9 et A10.

Cet immeuble d’une surface de 5.535 m² au total et bénéficiant de 128 places de parking est détenu en pleine propriété. Construit en 1990, l’immeuble fait l’objet d’une rénovation complète qui vise notamment une amélioration de ses performances énergétiques (label A++). Cet immeuble, dont les revenus sont sécurisés auprès d’un locataire de premier plan, TMobile, pour près de 5 ans, pour un loyer annuel de 977 K€ HT HC.

L’acquisition a été faite sur la base d’un taux de rendement acte en main de 6,55% (rendement non garanti, exprimé le jour de l’acquisition). Remake a été conseillé par BNP Paribas RE et le cabinet d’avocats GreenbergTraurig.

Deux acquisitions pour la poche sociale de Remake Live Conformément à ses engagements de placer entre 5 et 10% de la collecte investie en actifs à forte dimension sociale, Remake Asset Management a réalisé deux acquisitions complémentaires en démembrement pour la poche sociale de sa SCPI Remake Live. Ces investissements portent sur l’acquisition en nue-propriété de deux opérations en VEFA :

Les Jardins de Clémence – 81, rue Jacques-Louis Hénon – 69004 Lyon

Acquisition auprès d’Agarim dans le quartier de « La Croix-Rousse » de 6 lots résidentiels en PLS pour une surface totale habitable de 488 m². Ces lots font l’objet d’une convention de démembrement de 18 ans auprès de AMLI (Batigère) – Volume d’investissement : 2,5 M€ TTC.

Le Gaïa - 495 avenue Jules Ferry - 13600 La Ciotat

Acquisition auprès d’Inter-Invest de 20 lots résidentiels et parkings en PLS pour une surface totale habitable de 1 274 m². La durée de démembrement de ce programme auprès de 3F (Groupe Action Logement) est fixée à 16 ans – Volume d’investissement : 4,1 M€ TTC.

« Au-delà de l’aspect opportuniste de cette première acquisition aux Pays-Bas qui permet d’aller chercher un actif couplant fondamentaux immobiliers et rendement intéressants, ces acquisitions illustrent les valeurs clés de Remake à savoir la dynamisation des territoires à haute valeur ajoutée, le développement du néo-bureau et la favorisation de projets à fort impact social. » indique Julien Lamy, Directeur des Investissements de Remake.

Matthieu Jauneau, CFA, Directeur Fund & Asset Management précise “C’est le 4ème pays dans lequel la SCPI investit et ce dans une logique de diversification géographique propre à la stratégie d’investissement. La correction du marché immobilier étant plus rapide à l’étranger qu’en France, nous saisissons des opportunités susceptibles d’améliorer la performance financière de la SCPI. L’extra financier n’est pas en reste, l’ensemble de nos acquisitions faisant l’objet d’une analyse ISR visant à mettre en place un programme d’améliorations conformément aux convictions ESG de Remake.”