Favorables à la réforme des retraites en préparation, les CGP Ils souhaitent que leurs associations professionnelles communiquent en direction du client final pour mieux faire connaître leur rôle de conseil. Ils attendent également des outils pour s’impliquer dans la pédagogie financière liée à cette réforme. Tels sont les principaux enseignements du sondage réalisé par la CNCEF Patrimoine lors de Patrimonia. Présentation.

La CNCEF Patrimoine organisait un sondage au sujet de la réforme des retraites auprès des CGP, lors de la Convention Patrimonia les 26 et 27 septembre, à Lyon. « Notre objectif était de recueillir leur perception tout en nous inscrivant dans une proximité avec des acteurs de la gestion de patrimoine » explique Stéphane Fantuz, Président.

La consultation abordait dans une première partie la perception des professionnels concernant les annonces gouvernementales. Puis, les préconisations et conseils qu’ils seraient amenés à faire à leurs clients particuliers et professionnels. Enfin, les outils pédagogiques et de communication dont ils souhaiteraient bénéficier à la fois pour mieux appréhender la réforme elle-même mais aussi pour l’expliciter au client final.

Les résultats révèlent que 86% des participants avaient connaissance de la volonté des pouvoirs publics de réformer le système de retraite par répartition, au bénéfice d’un nouveau système par points. 75% des CGP déclarent être favorables avec cette orientation.

Pour parvenir à maintenir la spécificité française de solidarité entre les générations, les professionnels interrogés préconisent parmi l’arsenal de mesures prioritaires, d’augmenter le nombre d’années de cotisation (38%). Puis de supprimer les régimes spéciaux (32%). Ou encore de développer l’épargne par capitalisation, plus spécifiquement l’assurance-vie (30%).

60% d’entre eux estiment d’ailleurs avoir été préalablement sensibilités à la problématique de le retraite, grâce aux dispositions contenues par la Loi Pacte. 40% ne connaissent pas ces dernières.

Pour permettre à leurs clients de compléter leur retraites, les sondés seraient en mesure de leur conseiller de souscrire à une assurance-vie (45,9%). Vient ensuite l’achat d’un bien immobilier locatif (21,6%). Ou encore le recours à l’épargne salariale nouvellement assouplie par le gouvernement (16,2%). La souscription à un viager ferme la marche (13,5%).

Pour inciter les Français à souscrire à des dispositifs complémentaires, les CGP pensent qu’il conviendrait de réduire les prélèvement sociaux (41%), de créer de nouvelles incitations fiscales (35%). Enfin, à parts égales, de stimuler l’épargne et de simplifier la maquette fiscale de l’Etat.

Ils sont par ailleurs 80% à exprimer le besoin d’un matériel spécifique pour parfaire leurs connaissances à propos du nouveau système de retraite, que pourrait fournir leur association professionnelle. Pour cela, la moitié des sondés voudraient un webinaire, lorsque 28% penchent plutôt pour des journées de formation en présentiel. Le kit documentaire est désiré par 18% d’entre eux..

En direction de leurs clients, 80% des CGP estiment qu’un kit d’éducation financière serait nécessaire pour leur présenter plus facilement les enjeux de la réforme. 46% des interrogés plébiscitent le support vidéo. 34% voudraient plutôt un document écrit. 19% préconisent des conférences.

« Plus largement, une quasi totalité des professionnels(85%) souhaiteraient qu’une communication spécifique soit faite en direction des chefs d’entreprises et des particuliers, sur l’importance de consulter un CGP pour préparer leur retraite » commente le Président de la CNCEF Patrimoine.

Enfin, les professionnels interrogés déclarent être 80% à avoir préparé leur retraite. 85% des répondants sont des hommes, entre 45 et 60 ans (45%). Ils exercent dans une grande majorité à titre libéral.