Depuis 2009, Redevco entreprend de certifier tous les actifs sous gestion à l’aide du programme BREEAM In-Use, une méthode d’évaluation de la qualité de l’environnement reconnue et indépendante pour les bâtiments en exploitation. Actuellement, 88% de son portefeuille a obtenu la certification.

Maintenir la certification à une telle échelle n’a pas été sans difficultés et fin 2016, Redevco s’est associé à BRE Global (administrateur des régimes BREEAM), aux opérateurs de systèmes nationaux et aux organisations d’évaluation Savills et Longevity Partners pour développer une nouvelle approche envers l’application du régime aux grands portefeuilles. Dans le cadre du projet pilote de maintenance de portefeuille établi en 2017, les actifs détenteurs de la certification BREEAM In-Use ne nécessitent plus la vérification sur site par un évaluateur (re-certification) normalement réalisée tous les trois ans pour que les certificats restent valables. Au lieu de cela, chaque année, un échantillon aléatoire du portefeuille est sélectionné pour l’audit. Le résultat de ce processus est considéré comme représentatif du portefeuille plus large et tous les certificats peuvent donc être renouvelés sur cette base.

Bien que le cycle de re-certification soit plus fréquent qu’auparavant (désormais annuel au lieu de tous les trois ans), le nombre réel d’actifs nécessitant un examen annuel par un évaluateur BREEAM agréé a été considérablement réduit. BRE a veillé à ce qu’un certain nombre de vérifications soient mises en place pour maintenir la robustesse du processus. Cela inclut des exigences relatives à la composition de l’échantillon d’audit, ainsi que des contrôles permettant de garantir que toute amélioration planifiée de la note BREEAM est soumise à l’examen de l’évaluateur. Tous les actifs doivent être mis à jour tous les quatre ans selon la version actuelle du régime pour qu’ils restent pertinents, qu’ils aient été visités ou non.

En 2017, dans le cadre du processus normal, environ 81 actifs de cinq pays auraient nécessité un audit en raison de l’expiration de leur certificat. En utilisant l’approche pilote, le nombre d’actifs audités a été réduit à 44. Le programme dirigé par Savills et Longevity Partners a permis à Redevco de réaliser d’importantes économies de temps et d’argent, libérant ainsi des ressources permettant d’améliorer l’environnement des actifs afin de générer une valeur réelle à long terme.

Ayant atteint un grand succès en 2017, Redevco, BRE, les NSOs, les organisations d’assesseurs Savills, et Longevity Partners ont débuté le deuxième cycle de vérifications par échantillonnage des actifs certifiés en 2018. Certains enseignements de l’année précédente ont été incorporés, et il est espéré que la preuve de la valeur du programme pilote permettra à d’autres organisations de prendre avantage de la valeur du régime BREEAM In-Use.

Clemens Brenninkmeijer, a la tête de l’équipe « Sustainable Business Operations » (opérations commerciales durables) chez Redevco, a déclaré : « Un portefeuille pérenne est au cœur de notre stratégie d’investissement. Cela signifie que nous devons sélectionner les bonnes cibles pour investir et améliorer en permanence la performance environnementale de nos actifs. Dans ce processus, la certification BREEAM n’est pas l’objectif en soi : elle établit une base de référence à partir de laquelle nous pouvons définir des objectifs et suivre les améliorations en cours de réalisation. En appliquant la méthodologie du portefeuille à nos actifs sous gestion, nous disposons de rapports cohérents pour suivre nos progrès au fil des ans. L’adoption de cette méthodologie marque une étape importante dans l’utilisation du régime BREEAM In-Use en tant qu’outil de gestion de portefeuille, nous permettant de maintenir notre approche globale en matière de développement durable et de nous guider pour apporter des améliorations environnementales à nos actifs, sans compromettre les objectifs financiers et commerciaux au niveau des actifs. »

James Fisher, responsable de l’équipe « Existing Building Products » (Produits Immobiliers Existants) chez BRE Global, a déclaré : « Nous sommes ravis de travailler si étroitement avec Redevco sur ce changement majeur dans les pratiques de certification des grands portefeuilles immobiliers. Nous ne pouvons que les féliciter en tant que leaders sur leur marché pour leur accent mis sur l’amélioration en continu. Tant de bâtiments existants ont besoin de notre aide. Il est donc essentiel pour BRE que de disposer de systèmes capables de fonctionner pour de grands volumes, alors que nous cherchons à aider un grand nombre de personnes à apporter des améliorations vitales en vue de nos obligations collectives en matière de climat. Le leadership de Redevco est primordial pour signaler aux autres grands propriétaires de portefeuille immobilier que le temps du changement est venu et nous nous en félicitons de tout cœur. »

Etienne Cadestin, Directeur général de Longevity Partners, déclare : « Nous sommes ravis que Redevco entame un périple de trois ans avec l’alliance Savills-Longevity Partners pour mettre en œuvre son programme de certification paneuropéen. BREEAM In-Use est un outil extrêmement précieux qui fournit une compréhension très détaillée de la performance environnementale réelle des actifs immobiliers, réduisant ainsi le risque climatique et libérant une valeur à long terme et à grande échelle. Les équipes de projet de Redevco, Savills et Longevity Partners ont déployé des efforts considérables pour certifier le portefeuille l’année dernière et nous sommes impatients de peaufiner nos processus de certification cette année. »

Lizzie Jones, Directrice de l’équipe Développement Durable chez Savills, a ajouté : « Redevco est un défenseur du programme BREEAM In-Use et a vraiment cherché à tirer le maximum de chaque évaluation, en veillant à ce que les actifs sous la gestion de Redevco améliorent leur performance environnementale à long terme. Le projet pilote continue à fournir une excellente opportunité au client, à l’évaluateur, et au BRE, de travailler ensemble pour améliorer l’efficacité et la valeur du système en tant qu’outil de gestion de portefeuille durable à long terme. Nous attendons avec intérêt de tirer parti de ce que nous avons appris de la première phase et de nous assurer que la méthodologie fonctionne en pratique, de sorte qu’elle puisse être mise à la disposition de tous les participants du programme BREEAM In-Use International. »