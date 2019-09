Andrew Vaughan, CEO de Redevco, déclare : « La galerie White Lion Walk est stratégiquement située au centre de Guildford et relie les deux zones commerçantes principales de la ville, profitant ainsi d’une fréquentation naturellement élevée des clients de passage. Redevco prévoit de moderniser la galerie, déjà bien positionnée pour une rénovation, pour en faire un lieu de shopping plus attrayant, proposant une variété d’enseignes plus intéressante. Cette acquisition s’inscrit dans le cadre de notre stratégie privilégiant l’investissement uniquement dans des zones où nous pouvons ajouter une valeur, en créant des espaces commerciaux de bonne qualité, répondant aux besoins de la communauté locale. »

Guildford est une ville prospère située dans le comté du Surrey, à 44 km (27 miles) au sud-ouest de Londres, bénéficiant d’excellentes liaisons de transport - faisant d’elle une destination très prisée des usagers des transports en commun. L’« Indice d’attractivité urbaine » Redevco des destinations commerciales pan-européennes qualifie celle-ci de « Très bonne » et la ville s’inscrit au 19e rang dans la classification des villes britanniques.

La population totale de Guildford susceptible de fréquenter la galerie est de 5,5 millions de personnes, et sa population locale fréquentant les commerces de 240 869, classant ainsi la ville au 58e rang national avec un montant total en produits achetés estimé à £ 935 millions. Le secteur géographique devrait connaître une augmentation moyenne de population de 8 % entre 2014 et 2024.

Green & Partners et CMS ont conseillé Redevco pour la transaction.