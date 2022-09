L’ensemble immobilier a été acquis en 2014 par Real I.S. pour le compte de BGV V ; l’un de ses quatre fonds institutionnels diversifiés, dont le portefeuille est évalué à 1 milliard d’euros. Le retail park, objet de la transaction, est une des composantes de la zone d’activité commerciale de Sainte-Geneviève-des-Bois (Essonne). D’une superficie de 700 000 m2, la Z.A.C de La Croix Blanche est la plus grande d’Île-de-France. Elle bénéficie d’un positionnement privilégié ; en bordure de la Francilienne et située à une trentaine de kilomètres au sud de la capitale. Ce pôle se positionne dans le trio de tête des destinations commerciales d’Île-de-France les plus attractives.

« Nous appréhendons notre patrimoine de manière pro-active et le faisons évoluer pour concrétiser la valeur ajoutée que nous y insufflons. À Sainte-Geneviève-des-Bois, l’ensemble des baux ont ainsi été renégociés avant l’arbitrage. Cet actif bénéficie d’une des meilleures localisations commerciales franciliennes. De plus, le retail park a démontré sa résilience dans un contexte où la crise sanitaire a bouleversé les comportements d’achat des consommateurs. » explique Christoph Erven, président de Real I.S. France.

Livré en 2001, l’actif arbitré par Real I.S. propose 8 406 m2 de surfaces locatives et dispose de 238 emplacements de parking. Il est intégralement loué et accueille des enseignes nationales telles que Stokomani, La Halle, C&A, Basic Fit ou encore Chaussexpo.

« Cette transaction est une réussite pour Real I.S. et son fonds BGV V. Nous avons pu constater l’engouement des investisseurs pour les retail parks. L’attractivité de la Croix Blanche, les bonnes performances économiques de cette classe d’actif et le travail d’asset management mené par Real I.S. ont été des éléments décisifs. » indique Alexandre Guignard, director investment management international pour Real I.S. France.

Pour cette cession, Real I.S. s’est appuyée sur les conseils de C&C Notaires, du cabinet d’avocats sbkg & associés, les conseils commerciaux de Whitestone et Savills, techniques d’Arcadis et du property manager Humakey.