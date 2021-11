Real I.S. AG a acquis l’immeuble de bureaux "BAR 65" à Bruxelles pour son fonds ouvert dédié à l’investissement immobilier commercial, REALISINVEST EUROPA.

Construit au milieu des années 1980, "BAR 65" est un immeuble de bureaux, loué dans son intégralité, se déployant sur huit étages, rue Belliard, l’une des principales artères de la capitale belge. D’une superficie locative de 6 356 m2 et doté de 61 places de parking en infrastructure, il a été entièrement rénové en 2016 et est, sur le plan environnemental, certifié "BREEAM In-Use" en niveau Excellent. Au cœur du quartier européen de Bruxelles, BAR 65 bénéficie d’un environnement immédiat commerçant, riche en cafés et restaurants. À proximité du Parlement Européen et de plusieurs institutions de l’Union Européenne, l’immeuble est très bien desservi en transports en commun.

« Nous sommes très satisfaits de cette acquisition. Au cœur d’un des marchés de bureaux les plus attractifs de Bruxelles, BAR 65 allie localisation de qualité et stabilité locative. », explique Axel Schulz, Global Head of Investment Management de Real I.S. AG, qui précise : « La capitale belge est l’un des marchés de bureaux les plus constants d’Europe notamment en raison de la présence de nombreuses institutions publiques. »

Pour cet investissement, Real I.S. était conseillé par Cushman & Wakefield et JLL pour le processus d’acquisition, par le cabinet d’avocats Allen & Overy au niveau juridique et par Drees & Sommer pour le volet technique.