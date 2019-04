4 308 m² dans un emplacement privilégié au cœur de la ville

Real I.S. AG a acquis, pour son fonds d’investissement alternatif spécial « Real I.S Themenfonds Deutschland II », un complexe immobilier composé de trois bâtiments de trois et quatre étages sur la Mittelstraße à Cologne. Le vendeur est le Pan European Urban Retail Fund, lancé par Aberdeen Standard Investments et La Française Real Estate Partners International, auprès duquel Real I.S. vient également tout juste d’acquérir un autre immeuble mixte à Düsseldorf.

Développant une surface locative de 4 308 m² et disposant de 40 places de stationnement en sous-sol, ce complexe multi-locataires, construit en 1956 et entièrement rénové en 2018, abrite des bureaux, des espaces commerciaux et résidentiels ainsi que des locaux de stockage. Il affiche un taux d’occupation de 98 %, et ses quelque 2 100 m² de commerces sont loués à des enseignes de qualité. Environ 880 m² sont réservés à des bureaux et près de 570 m² à du logement.

« Idéalement située au cœur du triangle formé par la vieille ville, le quartier belge et le centre-ville de Cologne, la Mittelstraße est une localisation centrale qui bénéficie de la proximité de la station de métro de la Rudolphsplatz. Le quartier est très prisé tant pour l’immobilier de bureaux que pour les commerces et le secteur résidentiel. Il offre ainsi à nos investisseurs un vrai potentiel de croissance locative », indique Axel Schulz, Global Head of Investment Management chez Real I.S. AG.