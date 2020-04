Intégralement rénové et repositionné en 2010, cet actif totalise environ 26 600 m² que se partagent douze locataires, parmi lesquels BNP Paribas, Bird&Bird, Louis Vuitton ou encore Silversquare. Le vendeur est un fonds d’immeubles de bureaux géré par la société munichoise GLL Real Estate Partners. Tribeca AIFM est intervenu en qualité de partenaire local dans le cadre de cette acquisition qui porte désormais à sept le nombre de biens immobiliers gérés par le fonds Real I.S. à Bruxelles.

« Cet actif réunit les critères d’investissement de notre fonds "BGV VIII Europa" : le bâtiment, dont les bureaux sont entièrement loués dans la cadre de baux long terme, est situé sur la prestigieuse avenue Louise, au cœur de Bruxelles. Il répond à toutes les exigences imposées à un immeuble de bureaux contemporain et attractif. » déclare Axel Schulz, Global Head of Investment Management chez Real I.S. AG.

Destiné aux investisseurs institutionnels, le fonds spécial allemand « BGV VIII Europa », qui a fixé son objectif de collecte à 1 milliard d’euros, investit dans des biens immobiliers Core et Core Plus en Allemagne, en France, en Espagne, en Irlande et au Benelux. Le fonds se concentre sur l’immobilier de bureaux et commercial, complété par des actifs à vocation logistique ainsi que des hôtels. Il a récemment investi dans le portefeuille logistique « Logchain » à Rotterdam.

Postbank est le partenaire financier dans le cadre de cette acquisition. Le cabinet d’avocats Loyens & Loeff s’est chargé des questions juridiques et fiscales relatives à cette transaction, tandis que le cabinet de conception et de conseil Arcadis a apporté sa contribution technique. JLL est intervenu en tant que conseil immobilier.