Real I.S. AG a acquis, dans le centre de Bruxelles, pour le compte de son fonds spécial à capital variable « BGV VIII Europa », un immeuble de bureaux d’environ 9 200 m² et un bâtiment mixte d’environ 9 100 m². Le vendeur était AXA Investment Managers - Real Assets, agissant pour le compte de son client, AXA Belgium S.A.

Construit en 2010, le premier immeuble se situe au 19 rue des Quatre Bras, non loin du célèbre palais de justice de la ville. Le bâtiment offre plus de 8 200 m² de bureaux sur neuf étages et quatre niveaux en sous-sol, ainsi que 1 000 m² d’espace d’archivage. Il possède par ailleurs 80 places de stationnement. Il est actuellement loué à long terme à un acteur du secteur public.

Situé 10 place Jean Jacobs, le deuxième immeuble a été livré en 2008. Outre ses 8 000 m² de bureaux, il offre 200 m² de surface d’archivage et 900 m² d’espace résidentiel. Le bâtiment compte dix étages et trois niveaux en sous-sol avec 55 places de stationnement. Les bureaux et les archives ainsi que la plupart des places de parking sont également loués à long terme par un acteur du secteur public.

« Le marché de l’immobilier de bureaux bruxellois se caractérise par des loyers prime croissants et de faibles taux de vacance. Bien situés au cœur de la ville et parfaitement desservis par les transports en commun, ces deux actifs représentent donc de bons investissements », selon Axel Schulz, Global Head of Investment Management chez Real I.S. AG. « La présence de nombreux organismes européens, représentants nationaux et ONG à Bruxelles, alimente une demande constante et pérenne pour les immeubles de bureaux modernes. En louant nos espaces de bureaux à long terme à des acteurs du secteur public, nous avons pu réaliser deux investissements durables pour notre fonds « BGV VIII Europa ». »

Clifford Chance et TAE Europe ont joué le rôle de consultants auprès de Real I.S. AG. Le vendeur était, quant à lui, conseillé par CBRE et Loyens & Loeff.