Real I.S. vient d’acquérir pour le compte de Modern Living Fund, auprès de BNP Paribas REIM, un portefeuille composé de trois résidences-services seniors existantes. Celles-ci sont toutes situées dans des quartiers résidentiels recherchés, près de centres urbains et dans des environnements bien achalandés en commerces de proximité. Ces établissements sont exploités par des opérateurs référents en résidences-services non médicalisées vouées aux seniors.

Deux sont situées à l’Ouest de Paris et la troisième, dans une commune qui jouxte Cabourg, en Normandie :

la résidence Korian Les Essentielles livrée en 2021 à l’issue de la reconversion d’usage d’un immeuble de bureaux à Suresnes (92).

Sur huit étages, elle développe 6 002 m2 composés de 5 294 m2 de logements et de 708 m2 de parties communes et services (restaurant, salle de sport, espace TV, salons…) avec 80 parkings.

la résidence Cogedim Club livrée en 2018 à Enghien-les-Bains (95).

Sur six étages, elle développe 3 571 m2 avec 3 269 m2 de logements, 302 m2 de parties communes et services (restaurant, salle de sport, espace TV, salons…) et 10 parkings.

la résidence Domitys livrée en 2019 à Dives-sur-Mer dans le Calvados (14).

Sur trois étages, elle développe 6 581 m2 dont 5 626 m2 de logements et 955 m2 de parties communes et services (restaurant, piscine, salle de sport, espace TV, salons…).

« Ce portefeuille totalisant près de 300 appartements bénéficiant de nombreux espaces communs de standing est constitué d’ensembles immobiliers situés dans des localisations « prime ». Il ont été acquis en VEFA entre 2016 et 2018 auprès de promoteurs de 1er ordre. La cession de ces actifs par les équipes de BNP PARIBAS REIM intervient après que la société de gestion ait veillé au bon achèvement des constructions et à l’ouverture des résidences par des exploitants de qualité. » précise Guillaume Delattre, Chief Investment Officer de BNP Paribas REIM France.

Real I.S. poursuit le déploiement de sa stratégie d’investissement à un rythme soutenu et concrétise la diversification annoncée de ses classes d’actifs de prédilection. Après les immeubles de bureaux et les commerces, l’investisseur munichois investit donc, en Île-de-France et en région, pour le compte de Modern Living Fund, son fonds dédié aux logements européens, ce portefeuille de résidences-seniors totalisant plus 16 000 m2 d’espaces locatifs.

« Modern Living Fund aspire à constituer un patrimoine résidentiel très diversifié, à l’instar de cette première acquisition en France et de la résidence étudiante que nous venons d’acheter à Hambourg. Nous prévoyons d’investir environ 700 millions d’euros, dont 400 en fonds propres, pour le compte de ce fonds. » annonce Andrea Wenzel, Director Investment Management International de Real I.S.

« Les résidences seniors sont une classe d’actifs en plein essor qui doit satisfaire une demande soutenue liée au profil démographique actuel de l’Europe. Dans le cadre de la diversification géographique et sectorielle de nos investissements, nous avons choisi d’acquérir de tels immeubles en France, l’Hexagone étant particulièrement bien placé sur ce segment, avec 38 % du marché européen de ce type d’actifs immobiliers. » explique Catherine Luithlen, Présidente de Real I.S. France.

« Familiers des investissements tant en Île-de-France qu’en régions, nous nous réjouissons d’avoir identifié et acquis ces actifs. Leurs qualités intrinsèques les dotent de fondamentaux solides, synonymes de belles perspectives sur le plan locatif. En phase active d’investissement, nous analysons toutes les opportunités qui nous sont présentées pour étoffer notre portefeuille. » précise Alexandre Guignard, Director Investment Management International de Real I.S.

Dans le cadre de cette acquisition qui sera gérée par Constructa AM, Real I.S. s’est appuyée sur les conseils de l’étude notariale C&C Notaires, juridiques du cabinet d’avocats SBKG & associés, commerciaux de CBRE, techniques d’Arcadis, fiscaux de Fidal, et d’Expret quant au financement qui a été accordé par Socfim.

BNP PARIBAS REIM était conseillé par l’étude Thibierge Notaires et CMS Francis Lefebvre.

La cession du portefeuille a été pilotée par JLL et Savills.