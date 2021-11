Avec l’immeuble de bureaux The Stage, Real I.S. signe la première acquisition du fonds BGV IX

Plus de 15 250 m2 de bureaux loués au Luxembourg

Un immeuble certifié BREEAM In-Use " Excellent "

Real I.S. AG a acquis, auprès de Batipart Luxembourg et pour le compte du fonds d’investissement alternatif (FIA) spécial dédié à l’immobilier "BGV IX", l’immeuble de bureaux The Stage à Luxembourg.

Livré en 2011, The Stage est un ensemble de bureaux très performant situé avenue J.F. Kennedy à Luxembourg. D’une surface locative de 15 264 m2 sur six étages, avec 176 places de parking en infrastructure, l’immeuble, certifié "BREEAM In-Use" mention "Excellent", est loué dans sa totalité.

Au cœur du plateau de Kirchberg au Nord-Est de la ville de Luxembourg, The Stage se situe dans le quartier de prédilection des institutions de l’Union Européenne, des entreprises, des conseils financiers et des établissements d’enseignement. L’ensemble immobilier s’élève dans un environnement riche en infrastructures de restauration et de loisirs, disposant de plusieurs stations de tramway.

« L’importance du secteur public au sein du parc de bureaux de Luxembourg explique le maintien du dynamisme de ce marché tout au long de la pandémie, par rapport à d’autres places européennes. C’est pourquoi, nous sommes ravis qu’un immeuble de bureaux aussi attractif concrétise la première acquisition du fonds d’investissement BGV IX. » commente Axel Schulz, Global Head of Investment Management de Real I.S. AG.

La cession de l’immeuble a été pilotée par Cushman & Wakefield et BNP. Le cabinet d’avocats Loyens & Loeff est intervenu sur le plan juridique, Drees & Sommer en qualité de conseil technique et BayernLB en tant que partenaire financier de la transaction. Batipart était conseillé par le cabinet d’avocats Elvinger Hoss Prussen.