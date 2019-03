Construit dans les années 1960, l’immeuble, qui fut initialement un parc de stationnement, a fait l’objet d’une profonde restructuration-transformation en 2011-2012. Le nouvel ensemble, conçu par l’architecte Jean-Jacques Ory, totalise 5 015 m2 et se déploie sur cinq étages avec un niveau en infrastructure dédié aux parkings. Composé de plateaux à double-niveaux connectés à un atrium grâce des rampes en demi-cercle et classé ERP 2, le bâtiment affiche avec une capacité d’accueil de 850 personnes.

« Cet actif correspond aux critères d’investissement de nos fonds BGV destinés aux investisseurs institutionnels : il est idéalement situé au cœur de la rive gauche de Paris et loué dans son intégralité auprès d’une entité fiable. Ce sale and lease back s’accompagne, en outre, d’un bail de 10 ans, qui en fait une opportunité à risque maîtrisé dotée d’un horizon long-terme », explique Axel Schulz, Global Head of Investment Management de Real I.S AG, qui confirme, par ailleurs, qu’en Europe la France fait partie des marchés les plus attractifs pour Real I.S.

« Cette acquisition renforce notre portefeuille français en intégrant dans notre patrimoine un immeuble de bureaux actuel, situé dans un environnement urbain mixte conforme aux aspirations des populations actives d’aujourd’hui. Ce bâtiment récent nous permet, de plus, d’envisager de belles perspectives de valorisation. » précise Catherine Luithlen, Présidente de Real I.S. France.

Dans le cadre de cette transaction, Real I.S. AG était conseillé par Maître Vincent Lassalle du cabinet d’avocats SBKG & Associés, Maître Fanny Combourieu (DLA Piper) pour la fiscalité et Maître Laurent Hosana (C&C Notaires).