Une résidence et des commerces en cœur de ville, proche de Paris

Située à quelques pas seulement de la mairie et de nombreux commerces, la résidence bénéficie d’une excellente desserte en bus et d’un accès rapide à l’autoroute. Elle est à 40 minutes en transports de Paris Gare du Nord.

Pensé par l’agence Arlab Architectes, ce projet disposera de 25 logements, allant du 2 au 5 pièces, répartis sur deux bâtiments de 4 étages, le dernier étant un attique.

Elle accueillera également 3 commerces en rez-de-chaussée sur une surface de 437 m². Les deux bâtiments se joignent au 1er étage laissant au rez-de-chaussée une vue ouverte entre les commerces.

Véritable signature architecturale des bâtiments, une vaste toiture végétalisée vient couronner l’ensemble.

Diversifier l’offre de logement

REALITES réalise cette résidence pour le compte de l’Association Foncière Logement, association à but non lucratif créée en 2002 par les partenaires sociaux et financée par Action Logement. Elle a pour vocation de produire des logements locatifs à destination des salariés pour diversifier l’habitat dans les secteurs en réhabilitation ainsi que dans les quartiers où l’offre est la plus tendue.

Respectant la RT2012, la livraison est prévue au 4ème trimestre 2020.

Fiche Technique :