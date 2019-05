REALITES a organisé vendredi soir dernier, la pose de première pierre de la tranche 1 de LA CANOPÉE, programme de maisons neuves situé à Chambray-lès-Tours. L’occasion de réunir les représentants de la ville, les équipes de REALITES, les entreprises, les partenaires et les futurs habitants de cette opération emblématique pour le Groupe en Région Centre-Val de Loire.

43 maisons au cœur d’un écoquartier, à 15 minutes du centre-ville de Tours

LA CANOPÉE est un programme immobilier de maisons individuelles et de maisons de ville de 3 à 5 pièces, situé au cœur de l’écoquartier de la Guignardière sur la commune de Chambray-lès-Tours. Cet écoquartier accueillera à terme près de 600 logements et offrira une véritable mixité sociale, générationnelle et fonctionnelle.

La première tranche de ce programme propose 43 maisons. Chacune d’entre elles propose un étage et un jardin privatif avec terrasse. 23 maisons sont en accession libre, 10 sont en accession maîtrisée et 10 sont des logements sociaux. 10 maisons sont actuellement disponibles à la vente à partir de 197 250 € HT. Les futurs habitants de ces maisons fonctionnelles et modernes pourront investir les lieux lors du 1er trimestre 2020.

Un programme exemplaire et primé

Tournée vers l’avenir, LA CANOPÉE expérimente le label E+ C-, une première dans la Région Centre-Val de Loire. Ce label a été lancé par l’État pour soutenir la généralisation des bâtiments à énergie positive et à faible empreinte carbone.

Saluant cet engagement, la Fédération des Promoteurs Immobiliers de la Région Centre-Val de Loire a ainsi décerné à LA CANOPÉE, le 1er avril dernier, le Prix de la Conduite responsable des opérations, récompensant les programmes immobiliers neufs exemplaires en matière d’innovation, de développement durable et de savoir-faire.

La deuxième tranche prochainement commercialisée

La deuxième tranche de cette opération sera prochainement lancée en commercialisation. Elle est composée de 26 nouvelles maisons, situées au cœur de l’écoquartier. Leur particularité est d’être bâties en ossature bois, gage de confort et de respect de l’environnement.