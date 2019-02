Une architecture qui rend hommage à la douceur angevine

La résidence se compose de 62 appartements du studio au 4 pièces, répartis sur deux bâtiments de trois étages, équipés de combles. Les logements bénéficient, pour la majorité, de loggias, balcons ou terrasses, de sorte que les espaces de vie soient agréablement prolongés.

L’architecture des immeubles a été particulièrement soignée. Dessinée par l’atelier Rolland & Associés, qui a joué l’alliance de la tradition et de la modernité, les façades font ainsi cohabiter un socle en béton matricé, percé d’ouvertures verticales et des garde-corps en aluminium laqué perforé. À l’inverse, la toiture est plus classiquement constituée d’ardoises à deux pans, faisant honneur à la forme typique de la région. Tous ces éléments sont associés à un enduit gratté fin blanc cassé et des teintes gris clair, de manière à former un ensemble harmonieux.

REALITES, par sa connaissance du territoire et de ses spécificités, a su préserver l’équilibre entre le dynamisme économique et l’art de vivre.

Les logements sont destinés aussi bien à l’accession à la propriété comme logement principal qu’aux investisseurs locatifs. À la livraison, 94% des lots sont vendus.

Un cadre privilégié aux portes d’Angers

Implanté dans le quartier résidentiel du Bois du Roy à Avrillé au nord-ouest d’Angers et attenant à un ensemble de 25 maisons individuelles, le programme bénéficie d’un environnement idéal. La résidence se situe à proximité immédiate du parc Georges Brassens et de ses équipements de loisirs, notamment son centre culturel, sa médiathèque et sa piscine.

Desservie par le tramway et plusieurs lignes de bus, « INITIAL » dispose également d’un accès privilégié à l’autoroute et s’implante à deux pas de plusieurs établissements scolaires et de nombreux commerces de proximité.