Un emplacement idéal et recherché

Située sur la rive droite de Bordeaux, à seulement quelques minutes à pieds du centre-ville et idéalement desservie par le tramway, la résidence AMPLITUDE offre 153 logements ouverts sur de grands espaces extérieurs sublimés, pour la plupart, par une double exposition. Son emplacement est idéal et recherché : face à la Garonne, au cœur du quartier Bastide. Elle offre aux habitants un large choix d’activités : restaurants, bars, cinéma, promenades et espaces verts, en leur permettant à la fois de vivre au cœur de la ville et à proximité d’espaces verdoyants.

La résidence réserve une place de choix aux sports : en plus de disposer d’un gymnase et de vestiaires mis à disposition de la ville, elle donne un accès direct à la Plaine des Sports et ses terrains de jeux, ainsi qu’aux parcours de running et des pistes cyclables qui bordent les quais récemment aménagés.

Des logements d’exception au sein des derniers étages

Caractérisée par sa façade blonde, la résidence AMPLITUDE abrite au sein de ses derniers étages des logements d’exception dont les terrasses, avoisinant les 150 m², offrent une vue imprenable sur la Garonne et le cœur de ville bordelais.

Un nouveau showroom REALITES au cœur de Bordeaux

A l’occasion du lancement d’AMPLITUDE, REALITES ouvre son nouveau showroom en plein centre de Bordeaux. Situé au rez-de-chaussée de son siège régional (au 1 rue Lafaurie Monbadon, sur le cours Georges Clémenceau), l’espace a été transformé afin de recevoir clients et partenaires dans une ambiance chaleureuse et conviviale. Ce showroom permet de découvrir l’ensemble des programmes proposés par REALITES, choisir son logement et le personnaliser en fonction des goûts et des usages.

REALITES, partenaire du développement de la Nouvelle-Aquitaine

Implanté à La Rochelle depuis 10 ans et à Bordeaux depuis plus de 2 ans, REALITES se développe en Nouvelle-Aquitaine à travers ses nombreux programmes de logements tels que Le Forum, Area et Les Chemins de Rompsay à La Rochelle, ou Villa Elina à Lormont. Le groupe déploie également son offre en matière d’immobilier tertiaire et santé/bien-être à Lacanau, Eysines et Angoulême.