Une résidence intimiste d’exception aux prestations haut de gamme

Les Villas des Dunes proposent des villas Type 4 et Type 5 jusqu’à 137m², aux prestations haut de gamme, disposant toutes d’un jardin, d’une terrasse, d’un double stationnement et la possibilité de profiter d’une piscine chauffée privative.

La résidence offre de vastes logements parfaitement orientés et bénéficiant de larges terrasses et jardins. Les modénatures et soubassement en parement de pierres empruntent les codes de l’architecture locale. Les formes, épurées et équilibrées, confèrent aux Villas des Dunes une identité forte. Les tonalités de blanc et de gris ainsi que l’utilisation de matériaux traditionnels comme l’ardoise ou la pierre ancrent pleinement Les Villas des Dunes dans le paysage de La Baule. La Baule, l’une des plus belles baies d’Europe

Située à deux pas du bourg historique d’Escoublac, la résidence intimiste d’exception Les Villas des Dunes à La Baule, station balnéaire de la Côte d’Amour reconnue pour sa baie - l’une des plus belles d’Europe - permettra aux futurs habitants de rejoindre à pied commerces de proximité et écoles.

Ils pourront également aller se détendre au bord de la mer en 12 mn à vélo.

Il s’agit du premier programme immobilier du Groupe REALITES à La Baule. En septembre 2019, REALITES a ouvert son agence au 106 avenue Albert de Mun à Saint-Nazaire. 156 autres logements y sont en cours de réalisation, répartis sur 3 opérations en cours de travaux :

La Traversée, rue de la Côte d’amour - 59 logements – Livraison prévue T4 2022

Les Terrasses Boisées, rue Jean Gutenberg - 61 logements – Livraison prévue T4 2021

La Promenade, chemin de Porcé - 36 logements – Livraison prévue T4 2021

Fiche Technique « LES VILLAS DES DUNES »

Promoteur : REALITES

Architecte : A. Fahier Architecture

Nombre de logements : 8 villas T4 et T5

A partir de 640 000 €

Stationnement : Double stationnement privatif pour chaque maison

Livraison : 2ème trimestre 2023