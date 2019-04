Face à la résidence Le Forum, lancée par REALITES en juin 2018, AREA se compose de 38 appartements spacieux, allant du T2 au T4, donnant sur un espace paysager intimiste. Chaque logement dispose d’un espace extérieur, balcon ou loggia.

La résidence AREA s’amarre au nord-ouest de La Rochelle, au cœur du quartier de Laleu, à proximité de nombreux commerces et services et se trouve seulement à quelques pas du marché de La Pallice.

Ce quartier apporte à ses habitants un cadre de vie agréable, réputé pour son calme et sa proximité avec le cœur de La Rochelle. La résidence se situe au croisement de l’avenue Denfert-Rochereau et de la rue de Passy. Elle s’intègre naturellement dans son décor grâce à ses lignes épurées et contemporaines.

Les Chemins de Rompsay, une résidence entre bois et canal

A l’Est de La Rochelle, la résidence Les Chemins de Rompsay a la particularité d’être à côté d’un bois et du canal de Rompsay. Située au sein de ce quartier réputé, la résidence offre aux habitants la possibilité d’évoluer dans une atmosphère agréable : à la fois proche de la nature et à seulement quelques minutes du centre-ville.

Composée de deux bâtiments abritant 22 logements, elle offre le choix d’habiter au sein d’un appartement traditionnel ou d’un appartement-villa. Quelle que soit la typologie, les logements disposent d’espaces extérieurs permettant de profiter de l’environnement unique dans lequel s’inscrit la résidence.

Parfaitement positionnée, la résidence permet d’accéder à tous les commerces et services ainsi qu’à l’ensemble des sites d’intérêt de la ville. Les abords du canal, quant à eux, bénéficient d’un réaménagement de leurs espaces paysagers et de loisirs. Ce projet permettra aux habitants de profiter d’un cadre naturel nouveau à quelques pas de la résidence.

Deux programmes en accession abordable

Les résidences AREA et Les Chemins de Rompsay proposent plusieurs appartements éligibles à l’accession à prix maîtrisé, ou accession abordable. Sous conditions, ce dispositif permet l’achat d’un logement en dessous du prix du marché et offre ainsi aux Rochelais la possibilité d’accéder à la propriété plus facilement.

REALITES, partenaire du développement du territoire rochelais

Implanté à La Rochelle depuis 10 ans et avec plusieurs programmes prévus en lancement cette année, REALITES s’affirme comme un partenaire du territoire rochelais et participe à relever avec lui les défis économiques, environnementaux et sociaux de la ville. Le groupe est engagé à répondre au mieux aux besoins des décideurs privés et publics en matière de logements, que ceux-ci soient à destination des investisseurs, primo-accédants ou encore des familles. A venir prochainement : une résidence de 50 logements au Sud de La Rochelle, au cœur du quartier Tasdon.