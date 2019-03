Un programme ouvert sur l’extérieur

La résidence NUANCES se compose de 26 appartements du 2 au 4 pièces, et de deux maisons de ville proposant 4 pièces. Dessiné par l’Atelier RVL, architecte tourangeau, l’ensemble des appartements dispose d’espaces extérieurs (jardins, terrasses, balcons) prolongeant les espaces de vie. Chacun des appartements bénéficie également d’un emplacement de stationnement dans le parking souterrain de la résidence. Les 2 maisons disposent quant à elles de leur jardin privatif et deux places de stationnement extérieures.

Les logements sont aussi bien destinés à l’accession à la propriété qu’à l’investissement locatif. Les travaux débuteront à l’été 2019 pour une livraison programmée au 4e trimestre 2020.

Un quartier résidentiel calme, à proximité de la Loire et du Centre-Ville…

NUANCES bénéficie d’une implantation privilégiée sur la rive droite de la Loire, au nord de Tours, au cœur du quartier Paul Bert et à proximité d’un secteur résidentiel et pavillonnaire. Les futurs habitants pourront ainsi bénéficier des commerces et services situés sur l’avenue Maginot et la place du Président Coty. Ils pourront également aisément rejoindre le centre-ville en 15 minutes via le tramway et les lignes de bus desservant le quartier.

La résidence est également proche de nombreux établissements scolaires, de la maternelle au lycée, ainsi que de l’Institut Universitaire de Technologie de Tours. NUANCES se situe à quelques mètres seulement du stade et de la piscine des Tourettes ainsi que de la Loire.

… une ville au cadre de vie agréable au cœur du Val de Loire

Les habitants de la résidence NUANCES bénéficieront de la douceur de vivre de cette ville historique et universitaire, au cœur des grands châteaux, entre la Loire et le Cher. Ce territoire, à la fois riche en traditions et tourné vers l’avenir, bénéficie d’un cadre de vie exceptionnel.

Au-delà de son patrimoine historique (plus de 160 monuments inscrits ou classés), culturel et urbain, Tours possède un patrimoine culinaire majeur avec une terre viticole exceptionnelle et de nombreux produits IGP, connus et reconnus dans le monde.

Les futurs résidents de NUANCES pourront également profiter du dynamisme de la ville de Tours, qui la place chaque année dans le haut du classement des villes françaises pour la qualité de vie.