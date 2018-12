Cet événement marque également le lancement de la réhabilitation du château datant du XIXème siècle de la résidence COS Villa Pia présente sur le même site, ce bâtiment abritant 58 chambres parmi les 98 chambres dont dispose cet EHPAD.

Une mixité intergénérationnelle

A terme, le site de la rue des Treuils, en centre-ville de Bordeaux, dont la gestion est réalisée par la Fondation COS Alexandre Glasberg, accueillera une crèche neuve, la Résidence pour séniors « FANTAISIE » qui a été également inaugurée le 30 novembre 2017 et l’EHPAD COS VILLA PIA. La Fondation COS Alexandre Glasberg à travers ses différents établissements proposera une mixité intergénérationnelle avec des activités entre les personnes âgées et les enfants.

La crèche

Conçue par l’agence d’architecture William GOHIER & Associés (AGWA), la crèche multi-accueil neuve d’une surface utile de 280m², est agréée pour 24 enfants âgés de 3 mois à 4 ans.

La crèche dont les aménagements intérieurs ont été réalisés par l’Agence GRAFT, répond aux exigences de la règlementation RT 2012. Elle dispose d’un jardin clos avec jeux pour les enfants.

Le Château

Après le transfert de l’activité de la crèche dans son nouvel espace, la réhabilitation lourde des 3 600 m² de la partie historique de l’établissement a pu commencer. Le réaménagement des chambres et des circulations de chaque niveau ont permis la création de salon, de relais soins avec espaces de rangements complémentaires, de sanitaires, sans perte de lits.

Cette nouvelle organisation fonctionnelle répondra aux besoins des usagers, résidents et accompagnants et permettra d’offrir à terme de nombreux dispositifs d’accueil : des hébergements permanents en EHPAD, un pôle d’activités et de soins adaptés de 12 places, un centre d’accueil de jour de 13 places ainsi qu’une plateforme d’aide et de répit.

Les travaux également menés par l’agence AGWA, doivent durer 24 mois pour une livraison fin 2020.

Ces deux ensembles immobiliers s’inscrivent, d’une part, dans l’engagement de la Fondation COS Alexandre Glasberg – Reconnue d’Utilité Publique - acteur associatif reconnu de l’action sociale, médico-sociale et sanitaire - d’accompagner, soutenir et soigner chaque année des dizaines de milliers de personnes fragilisées par leur situation de dépendance (grand âge) et d’autre part, dans la volonté de REALITES, d’accompagner les territoires dans la fabrique de qualité de vie avec des solutions durables en maîtrise d’ouvrage et en maîtrise d’usage.