L’espace, d’une superficie de 1 117 m² était précédemment occupé par une enseigne de prêt-à-porter.

Pour être en parfaite adéquation avec les attentes du marché, REAL I.S. France a préalablement réalisé d’importants travaux de rénovation des lieux, avec notamment la création d’un escalier intérieur, le changement des ascenseurs et une valorisation de la vitrine. Le nouvel espace bénéficie désormais de beaucoup de lumière naturelle. Sa localisation s’est révélée idéale pour accueillir une salle de remise en forme dans un secteur très fréquenté par les jeunes cadres.

« La rue de la Chaussée d’Antin traverse un quartier dense sur le plan résidentiel et en immeubles de bureaux, également très prisé pour les afterworks. Pour les actifs urbains et les habitants du quartier, disposer d’une salle de sport au rapport qualité-prix attractif à proximité de leurs lieux de vie répond à une demande identifiée », explique Catherine Luithlen, Présidente de REAL I.S. France.

« Au cœur de l’une des premières destinations shopping d’Europe, choisir comme locataire un opérateur sport/fitness illustre notre volonté de diversifier le risque, alors que des enseignes textile étaient aussi séduites par cet espace. Nous sommes très confiants quant aux performances à venir de ce partenariat scellé avec Basic Fit, un locataire affichant d’excellentes garanties, et qui ouvre ainsi sa neuvième salle parisienne. » Le bail conclu avec Basic Fit est renouvelable une première fois pour 3 ans, suivi d’une seconde fois pour 1 an. Dans cette transaction, Real I.S. France a été conseillée par JLL.

REAL I.S. France compte déjà parmi ses locataires Neoness, qui exploite une salle de sport dans un de ses immeubles situé rue de la Banque (Paris 2e).